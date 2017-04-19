Melih Gökçek saldırıyla ilgili detayları paylaştı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan saldırı ile ilgili konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Büyükşehir Belediyesi'nin Hipodrom'da bulunan binasına, dün gece kimliği belirsiz kişilerce, araç içinden 3 el ateş edildiğini, şans eseri binada kimsenin bulunmaması nedeniyle ölen ve yaralanan olmadığını açıkladı.

Twitter hesabından, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın bulunduğu katlara isabet eden kurşunların yol açtığı hasarın görüntülerini paylaşan Gökçek, "Dün gece bir araçtan, belediye binamızın 3, 11 ve 16. katlarına isabet eden 3 el atış yapılmıştır. Belediye binası o anda boş olup, herhangi bir yaralı yoktur. Bir sarhoşun atışı mıdır, yoksa bir teröristin atışı mıdır, polisin çalışmasıyla inşallah ortaya çıkacaktır" mesajını paylaştı.



Gökçek, "Amaç, göz korkutmaksa, boş binaya gece kurşun sıkmak, korkaklığın ta kendisidir. Hak bildiğimizden bir adım geri dönen namerttir" açıklamasını yaptı.

GÖKÇEK FOTOĞRAF DA PAYLAŞTI

3 EL ATEŞ AÇILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne gece saatlerde kimliği belirsiz kişi yada kişilerde tarafından açıldı.

Başkentte Hipodrum Caddesinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne gece saatlerinde ateş açıldı. Kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 el ateş edildi. Saldırıda ölü yada yaralanan olmazken, binaya 3 kurşunun isabet ettiği görüldü.



Büyükşehir belediyesine gelen polis ekipleri geniş çaplı çalışma yürütürken, olayla ilgili inceleme başllatıldı