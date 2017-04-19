19 Nisan 2017 Çarşamba23 Recep 1438
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Ak Parti'de olağanüstü kongre olacak mı?

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Ak Parti'de olağanüstü kongre olacak mı?
Başbakan Yıldırım, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel başkan olabilmesi için olağanüstü kongre yapılacak' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
Ak Parti'de olağanüstü kongre olacak mı? Ak Parti'de olağanüstü kongre olacak mı? Ak Parti'de olağanüstü kongre olacak mı?

Başbakan Yıldırım, ''İnsanları sokağa davet etmek yanlıştır. Ana muhalefet partisi genel başkanının daha sorumlu hareket etmesini bekliyoruz. Sonuçları tanımayacağız tarzında talihsiz bir beyanı olmuştur'' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 51.41 evet yüzde 48.59 da hayır oyları çıkmıştır. Dolayısıyla anayasa değişikliğine yönelik halk oylamasında sonuç evet olarak tecelli etmiştir halkın kararı nettir sonuç evettir. Evet de veren hayır da veren vatandaşlarımızın kararı başımıcın tacıdır. Gerek ana muhalefet partisi gerek siyasi partiler vatandaşa bu değişikliğinde leyhine aleyhine bütün imkanları kullanarak anlatmışlardır.

KARARI YSK VERECEK

Yapılan bu itirazlar Yüksek Seçim Kurulu'nun değerlendirmesi sonucu kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bizim onun üzerine bir laf söylememiz yanlış olur. Bizim işimiz değildir, biz görevimizi yaptık, sandığı milletin önüne getirdik ve milletin kararını vermesini sağladık. Seçim esnasında her türlü karar alınırken bütün partilerin temsilcileri vardır.

İnsanları sokağa davet etmek yanlıştır. Ana muhalefet partisi genel başkanının daha sorumlu hareket etmesini bekliyoruz. Sonuçları tanımayacağız tarzında talihsiz bir beyanı olmuştur.

ERDOĞAN'A PARTİ ÜYELİĞİ DAVETİ

Seçimlerin resmen YSK tarafından ilan edilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanımızın partisi ile ilişiği tekrar yasal olarak kurulabilecek AK Parti'ye girebilecek. Biz de kurucusu olduğu partiye katılması için gerekeni yapcağız. AK Parti zaten bir kongre sürecine girmiş durumda.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE OLACAK MI?

Bu yıl sonuna kadar bütün kongrelerimizi yenileceğiz kan heyecan tazelemesi yapacağız 2018'de de olağan kongremizi gerçekleştireceğiz ondan sonra 2019 yerel seçimleri 3 Kasım 2019 Meclis ve Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlıklarımızı yapacağız. Olağanüstü kongre söz konusu değil. Cumhurbaşkanımızn partimize katılması işi hemen olacak. 

KABİNE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Bu seçim aynı zamanda bütün partilerin alması gereken mesajlar da vardır. AK Parti olarak kendi payımıza düşen mesajı aldık. Tamam AK Parti'ye olan güven devam ediyor ancak şu şu hususlarda daha dikkatli olmanız gerekiyor diye bize bir de not düşüyor vatandaş gerek yerel gerek teşkilat gerek hükümet faaliyetlerinde daha vatandaş memnuniyetlerini artıracak ne gerektiriyorsa o hususlarda adımları atacağız.''

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