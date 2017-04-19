19 Nisan 2017 Çarşamba23 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz gece ve gündüzün ardarda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Yûnus, 10/6
  • "Oruç, günahlardan koruyan bir kalkandır. Oruç tutmaya başladığınız zaman, oruçlu kimse kötü söz konuşmasın. Biri ona küfreder, yahut döver-söverse ben oruçluyum desin." (Buhâri, “Savm”, 9; Müslim, “Sıyâm”, 30)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:38Güneş 06:12Öğle 13:10İkindi 16:53Akşam 19:55Yatsı 21:22
    • 22°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 16°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 12°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 90.995 -0.41
  • Altın: 150,560 -0.81
  • Dolar: 3,6648 -0.15
  • Euro: 3,9249 -0.04

"Azam PKK'lılardan korktu kaçtı dedirtmem"

»
Tunceli'de şehit olan Azam Güdendede'nin daha önce yaralandığı, babasının 'Oğlum istersen mesleğini bırak' deyince, 'Azam PKK'lılardan korktu kaçtı dedirtmem' dediği ortaya çıktı.
"Azam PKK'lılardan korktu kaçtı dedirtmem"

Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan  polislerden Azam Güdendede'nin, bir çatışmada yaralanması üzerine "Mesleğini  bırakmasını" öneren babasına, "(Azam PKK'lılardan korktu kaçtı) dedirtmem.  Devletim ve milletimiz için dimdik ayaktayız. Göğsümüz iman dolu." karşılığını  verdiği öğrenildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düşen helikopterde şehit olan polis  memuru Azam Güdendede'nin (25), merkez karatay ilçesi Sedirler Mahallesi'ndeki  baba ocağında ailesi taziyeleri kabul ediyor.

İki erkek kardeşi bulunan ve polis olan kardeşi Ağrı'da görev yapan  Güdendede'nin, doğu görevinin bitmesine 40 gün kaldığı için memleketine dönme  hazırlıklarına başladığı belirtildi. Başından kısa süren bir evlilik geçen  Güdendede'nin kahramanlığını, dayısı Abdi Deveci AA muhabirine anlattı.

ISPANAKLI BÖREK YAP

Yeğeninin Vatan ve millet aşkıyla haraket eden gerçek bir vatansever  olduğunu aktaran Deveci, Güdendede'nin çocukluğundan beri polis olmayı çok  istediğini söyledi.

Şehidin mesleğe başladığı ilk günden itibaren görevini büyük bir  heyecanla yerine getirdiğini ifade eden Deveci, şöyle konuştu:

"Daha önce bir çatışmada hafif yaralanan yeğenime, babası 'Oğlum  istersen mesleğini bırak' deyince, 'Azam PKK'lılardan korktu kaçtı dedirtmem.  Devletim ve milletimiz için dimdik ayaktayız. Göğsümüz iman dolu' karşılığını  vermişti. Ailesine şehit olduğu gün para göndermiş. Annesine 'Ispanaklı börek  yap, yakında geleceğim' demiş. Parayı çektikten sonra yemek yemek için bir  lokantaya giren babası televizyondan haberi alınca fenalaşmış."

Kaza sonrası ilk başlarda "Yaralı kurtulanlar bulunduğu" iddialarının  ortaya atılması üzerine, anne Rukiye Güdendede'nin, "Keşke para göndermeseydi,  çekmeseydik. Şimdi ona para lazım olur." ifadesini kullandığı öğrenildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
CHP'nin 19 sandık için yaptığı itirazda karar!CHP'nin 19 sandık için yaptığı itirazda karar!Aydın'da, CHP Efeler İlçe Başkanlığı'nın, halk oylamasında, bazı sandıklarda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Efeler İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı itirazlar reddedildi.
"Azam PKK'lılardan korktu kaçtı dedirtmem""Azam PKK'lılardan korktu kaçtı dedirtmem"Tunceli'de şehit olan Azam Güdendede'nin daha önce yaralandığı, babasının 'Oğlum istersen mesleğini bırak' deyince, 'Azam PKK'lılardan korktu kaçtı dedirtmem' dediği ortaya çıktı.
Danimarkalı AGİT üyesi de PKK'lı çıktıDanimarkalı AGİT üyesi de PKK'lı çıktıDanimarkalı üye Nikolaj Villumsen'in de aktif olarak 'Hayır' kampanyasına katıldığı hatta YPG için yardım topladığı ortaya çıktı.
Hükümet düğmeye basacak! Seferberlik başlayacakHükümet düğmeye basacak! Seferberlik başlayacakYapısal reformlara başlamak için referandumun geçmesini bekleyen hükümetin en öncelik verdiği konuların başında dijital teknoloji geliyor.
Milli Savunma Üniversitesi için başvurular başlıyorMilli Savunma Üniversitesi için başvurular başlıyorMilli Savunma Üniversitesi Harp Okullarına başvurular başlıyor. Adayların bugün güncellenen kılavuzu esas almaları gerekiyor. Son tarih 25 Mayıs.
CHP'den son dakika referandum çıkışı! ÇekilirizCHP'den son dakika referandum çıkışı! ÇekilirizReferandum sonuçlarını hazmedemeyen CHP, milleti 'Meclis'ten çekilmekle' tehdit etti.
  • Ege'de korkutan deprem!19 Nisan 2017 Çarşamba 14:42
  • Milyonlarca kişinin hayatını değiştirecek19 Nisan 2017 Çarşamba 14:05
  • Hainlerin yazışmaları ortaya çıktı: İndirin!19 Nisan 2017 Çarşamba 13:48
  • Ak Parti'de olağanüstü kongre olacak mı?19 Nisan 2017 Çarşamba 13:46
  • Zafer yahut hezimet!19 Nisan 2017 Çarşamba 13:43
  • Melih Gökçek saldırıyla ilgili detayları paylaştı19 Nisan 2017 Çarşamba 13:40
  • Akşener'den yeni parti açıklaması19 Nisan 2017 Çarşamba 13:34
  • Mehmet Şimşek'ten önemli Rusya açıklaması19 Nisan 2017 Çarşamba 13:15
  • Helikopterin düşüş nedeni belli oldu!19 Nisan 2017 Çarşamba 13:06
  • İşte Tunceli şehitlerimiz ve hikayeleri19 Nisan 2017 Çarşamba 12:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri