CHP'nin 19 sandık için yaptığı itirazda karar!

Aydın'da, CHP Efeler İlçe Başkanlığı'nın, halk oylamasında, bazı sandıklarda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Efeler İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı itirazlar reddedildi.

CHP Efeler İlçe Başkanı Selim Gürgün, Efeler'deki 1037, 1077, 1079, 1112, 1151, 1174, 2122, 2169, 2172, 2226, 2228 numaralı sandıklarda geçersiz sayılan oylara itiraz ettiklerini belirtti. Ayrıca, 1082, 1083, 1084, 1164, 1177, 1184, 2030 ve 2267 numaralı sandıklardaki evet-hayır oylarının tekrar sayılması için Efeler İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunduklarını söyledi.

Selim Gürgün, yapılan itirazların Efeler İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildiğini belirtti. 2252 numaralı sandıkta 'hayır' oylarının 248 olduğunu, ancak 148 yazıldığını vurgulayan Gürgün, bu sandığa da itirazda bulunduklarını ve sonuç beklediklerini açıkladı.