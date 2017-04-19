19 Nisan 2017 Çarşamba23 Recep 1438
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CHP'den son dakika referandum çıkışı! Çekiliriz

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Referandum sonuçlarını hazmedemeyen CHP, milleti 'Meclis'ten çekilmekle' tehdit etti.
CHP'den son dakika referandum çıkışı! Çekiliriz
CHP'den son dakika referandum çıkışı! Çekiliriz CHP'den son dakika referandum çıkışı! Çekiliriz CHP'den son dakika referandum çıkışı! Çekiliriz

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, canlı yayında referandumla ilgili açıklamalarda bulundu. ''İlan edilen bu referandumun sonucunu tanımıyoruz'' diyen Böke, ''Bunun için demokratik tüm haklarımızı kullanacağımızdan şüphemiz olmasın. Her türlü deyince Meclis'ten çekilmekten de çalışmaya devam etmek de buna girer'' ifadelerini kullandı.

Selin Sayek Böke, şunları söyledi:

''BU REFERANDUMUN SONUCUNU TANIMIYORUZ''

''Çalınmış olan milletin iradesidir. Hileyle alel acele yapılan balkon konuşmalarıyla algı operasyonu yönetilmektedir. İlan edilen bu referandumun sonucunu tanımıyoruz tanımayacağız da...

TEKRAR EDİLMELİ

Bu referandum tekrar edilmelidir. Biz olmayan bir anayasa varmış gibi davranmayacağız. Oldu bittilere boyun eğmeyeceğiz.

MECLİS'TEN ÇEKİLMEK DE ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEK DE...

Bunun için demokratik tüm haklarımızı kullanacağımızdan şüphemiz olmasın. Her türlü deyince Meclis'ten çekilmekten de çalışmaya devam etmek de buna girer.

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