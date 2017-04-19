19 Nisan 2017 Çarşamba23 Recep 1438
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CHP'nin YSK üyesinden referandum açıklaması

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CHP'nin YSK üyesi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, bundan sonraki adımlarının AYM ve AİHM olacağını söyledi.
CHP'nin YSK üyesinden referandum açıklaması
CHP'nin YSK üyesinden referandum açıklaması CHP'nin YSK üyesinden referandum açıklaması CHP'nin YSK üyesinden referandum açıklaması

Ankara'da CHP Yüksek Seçim Kurulu üyesi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YSK'nın referandumun iptaline ilişkin başvuruları reddetmesinin ardından önce Anayasa Mahkemesi'ne ardından ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuracaklarını söyledi.

CHP Yüksek Seçim Kurulu üyesi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YSK'nın referandumun iptaline ilişkin başvuruları reddetmesinin ardından çıkışta açıklamalarda bulundu.

YSK'dan CHP'ye ret!

YSK'nın Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Vatan Partisi'nin referandumun iptal istemini 10'a karşı 1 oy ile reddettiğini söyleyerek, "Ancak gerekçeli kararın yazılması elbette ki zaman alacaktır. Öncelikle Anayasa Mahkemesi, ondan sonrada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar bunu götürmek zorundayız. Çünkü biz 'hayır'a oy veren yüzde 49 seçmenin tüm sorumluluğunu taşıyoruz" dedi.

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