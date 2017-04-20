İnternet kafede FETÖ videosu izlerken yakalandılar

Emniyet Müdürlüğü'ne gelen bir ihbarı değerlendiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Belsin Mahallesi'nde bulunan bir internet kafede, terör örgütü lideri Fetullah Gülenin videolarını izleyen Y.M. ve eşi M.M.yi yakaladı.



M.M.nin Organize Sanayi Bölgesi'nde bir hırdavatçıda çalıştığını söyleyerek kendisini gizlemeye çalıştığı, ancak yapılan soruşturmada Ankara Beytepe Jandarma Okullarında Teğmen rütbesinde görev yaparken FETÖ/PDY soruşturmasıyla ordudan atıldığı öğrenildi.



Diğer şüpheli Y.M.nin ise üzerine kayıtlı 3 telefonunda örgütünün gizli haberleşme programı ByLock programının çıktığı anlaşıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.M. ve eşi M.M. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevkedildi.