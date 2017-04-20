Moskova, Ankara ve Tahran arasında bir işbirliğinin olduğunu ve bu işbirliği sayesinde Astana görüşmelerinin gerçekleştiğini kaydeden Schaefer, şöyle devam etti: ''Avrupa, DAEŞ karşıtı koalisyon ve ABD olmadan gerçekleşenler endişe verici. Zira Suriye’deki korkunç krize makul bir çözüm bulunmasının ancak tüm tarafların katılımıyla mümkün olacağı görüşündeyiz, yalnızca Türkiye, Rusya ve İran’ın değil''
20 Nisan 2017 Perşembe24 Recep 1438
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Almanları endişe sardı! Türkiye, Rusya ve İran...
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