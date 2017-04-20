Bahçeli'den YSK ve CHP açıklaması

MHP lideri Bahçeli, CHP'nin referandumun iptaline ilişkin başvuruya sosyal paylaşım sitesinden, "16 Nisan halk oylamasını lekelemek isteyenler son şans ve kozlarını YSK’da denediler. Amma velakin bacadan girmek isterlerken kapıdan döndüler." dedi.

Bahçeli, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

Meşhur bir atasözümüzdür: “Yenilen pehlivan güreşe doymaz.” Benim sözümdür: “Yese de doymayan, içse de dolmayan pehlivan olmaz.”

16 Nisan halk oylamasını lekelemek isteyenler son şans ve kozlarını YSK’da denediler. Amma velakin bacadan girmek isterlerken kapıdan döndüler.

16 Nisan’a mühürsüz seçim dediler. Tanımıyoruz dediler. Meşruiyetini tartıştılar. Ama kesin karar ve hükmü YSK verdi, bu bahsi kapadı.

Oysaki mühürlenmiş iradeleriyle,mil çekilmiş idrakleriyle milletimizin verdiği mesajı çarpıtmaya,çürütmeye kalktılar. Fakat olmadı, tutmadı.

Diyorum ki, Türk milleti 16 Nisan’da mührünü tam on ikiden vurmuş, siz daha neyin mühründen, neyin zarf ve pusulasından bahsediyorsunuz?

Kıdemli kaos uzmanları tezgahlarını başka yere açsın. Deneyimli kriz ustaları boşuna çırpınmasın; 16 Nisan bitmiş, sayfa kapanmıştır.