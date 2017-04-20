20 Nisan 2017 Perşembe24 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz gece ve gündüzün ardarda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Yûnus, 10/6
  • "Oruç, günahlardan koruyan bir kalkandır. Oruç tutmaya başladığınız zaman, oruçlu kimse kötü söz konuşmasın. Biri ona küfreder, yahut döver-söverse ben oruçluyum desin." (Buhâri, “Savm”, 9; Müslim, “Sıyâm”, 30)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:36Güneş 06:11Öğle 13:10İkindi 16:54Akşam 19:56Yatsı 21:24
    • 16°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 90.804 -0.62
  • Altın: 151,178 -0.40
  • Dolar: 3,6649 -0.15
  • Euro: 3,9265 0.00

Bahçeli'den YSK ve CHP açıklaması

»
Bahçeli'den YSK ve CHP açıklaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin referandumun iptaline ilişkin başvuruyu ve başvurunun reddini sosyal medya hesabından değerlendirdi.
Bahçeli'den YSK ve CHP açıklaması Bahçeli'den YSK ve CHP açıklaması Bahçeli'den YSK ve CHP açıklaması

MHP lideri Bahçeli, CHP'nin referandumun iptaline ilişkin başvuruya sosyal paylaşım sitesinden, "16 Nisan halk oylamasını lekelemek isteyenler son şans ve kozlarını YSK’da denediler. Amma velakin bacadan girmek isterlerken kapıdan döndüler." dedi.

Bahçeli, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

Meşhur bir atasözümüzdür: “Yenilen pehlivan güreşe doymaz.” Benim sözümdür: “Yese de doymayan, içse de dolmayan pehlivan olmaz.”

16 Nisan halk oylamasını lekelemek isteyenler son şans ve kozlarını YSK’da denediler. Amma velakin bacadan girmek isterlerken kapıdan döndüler.

16 Nisan’a mühürsüz seçim dediler. Tanımıyoruz dediler. Meşruiyetini tartıştılar. Ama kesin karar ve hükmü YSK verdi, bu bahsi kapadı.

Oysaki mühürlenmiş iradeleriyle,mil çekilmiş idrakleriyle milletimizin verdiği mesajı çarpıtmaya,çürütmeye kalktılar. Fakat olmadı, tutmadı.

Diyorum ki, Türk milleti 16 Nisan’da mührünü tam on ikiden vurmuş, siz daha neyin mühründen, neyin zarf ve pusulasından bahsediyorsunuz?

Kıdemli kaos uzmanları tezgahlarını başka yere açsın. Deneyimli kriz ustaları boşuna çırpınmasın; 16 Nisan bitmiş, sayfa kapanmıştır.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bahçeli'den YSK ve CHP açıklamasıBahçeli'den YSK ve CHP açıklamasıMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin referandumun iptaline ilişkin başvuruyu ve başvurunun reddini sosyal medya hesabından değerlendirdi.
Özel "Oy hırsızlığına imkan yok" demiştiÖzel "Oy hırsızlığına imkan yok" demiştiCHP'li Özgür Özel referandum öncesi CNN Türk televizyonunda katıldığı programda “SEÇSİS denen sistemde herhangi bir hırsızlığa imkan yok" demişti.
Kılıçdaroğlu sokağı işaret ettiKılıçdaroğlu sokağı işaret ettiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandumu gayrı meşru sokağa çıkmayı hak sayacaklarını söyledi.
"Milletin 'evet' kararını tartışmaya açmaları saygısızlık""Milletin 'evet' kararını tartışmaya açmaları saygısızlık"MHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin, "Yüzde 50 artı 1 oyla 'hayır' çıktığında zafer ilan etmeye hazır olanların, milletin 'evet' kararını tartışmaya açmaları, en büyük saygısızlıktır." dedi.
Çonkar net konuştu: Hiçbir somut esasa dayanmıyorÇonkar net konuştu: Hiçbir somut esasa dayanmıyorTürkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Çonkar, "referandum sürecinin uluslararası standartların gerisinde kaldığına" yönelik iddianın hiçbir somut esasa dayanmadığını belirtti.
CHP Gençlik Kolları'ndan provokatif çağrı açıklamasıCHP Gençlik Kolları'ndan provokatif çağrı açıklamasıCHP Gençlik Kolları tarafından, sosyal medyada yer alan ve 16 Nisan halk oylamasına ilişkin CHP Gençlik Kollarına ait olduğu iddia edilen provokatif çağrıların gerçek olmadığı belirtildi.
  • Kurtulmuş: FETÖ'yle mücadeleyi sürdürmek için..19 Nisan 2017 Çarşamba 12:57
  • Topbaş:Millet hassas bir tartı ortaya koydu19 Nisan 2017 Çarşamba 12:56
  • AK Parti’de Kürt raporu hazırlığı19 Nisan 2017 Çarşamba 12:16
  • Meral Akşener parti mi kuruyor?19 Nisan 2017 Çarşamba 09:52
  • Ne yapmaya çalışıyorlar? Tehlikeli girişim!19 Nisan 2017 Çarşamba 09:14
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN International'a konuştu19 Nisan 2017 Çarşamba 09:13
  • Vesayet cephesi Bahçeli'den intikam almak istiyor19 Nisan 2017 Çarşamba 08:18
  • Referandum iptal edilir mi?19 Nisan 2017 Çarşamba 08:16
  • İşte Erdoğan'ın genel başkan olacağı tarih19 Nisan 2017 Çarşamba 08:07
  • Türkiye'den sert tepki: Sınırı aştınız!19 Nisan 2017 Çarşamba 07:47
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri