20 Nisan 2017 Perşembe24 Recep 1438
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Bağdadi'nin sağ kolu öldürüldü

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Bağdadi'nin sağ kolu öldürüldü
DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'nin en yakın yardımcısı olduğu ifade edilen Ebu Abdurrahman'ın Irak'ın Musul kentinde öldürüldüğü bildirildi.
Bağdadi'nin sağ kolu öldürüldü Bağdadi'nin sağ kolu öldürüldü Bağdadi'nin sağ kolu öldürüldü

Irak Federal Polis Teşkilatı Başkanı Raid Şakir Cevdet, yerel basına yaptığı açıklamada, Abdurrahman'ın Musul'un batısında, Bağdadi'nin karargahına düzenlenen saldırı sonucunda öldürüldüğünü söyledi.

Cevdet, operasyonda Ebu Velid el Tunisi'nin bulunduğu bazı DEAŞ mensuplarının da öldürüldüğünün altını çizdi.

Daha önce Irak güvenlik güçleri, DEAŞ'In askeri liderlerinden Ebu Hacir el-Rusi'nin öldürüldüğünü açıklamıştı. Militanın hangi ülkenin vatandaşı olduğu bilinmese de Iraklı kaynaklar, "Lakabına bakılırsa Rusya doğumlu" demişti.

SPUTNİK

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