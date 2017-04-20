Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nde Terör ve Asayiş Şubesi'nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan E.T. bir süredir hakkında süren idari soruşturma kapsamında açığa alındı. Görevinden el çektirilen E.T., bir süre önce Urfa Emniyet Müdürlüğü'nden Sakarya'ya atanmıştı.
20 Nisan 2017 Perşembe24 Recep 1438
- Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Trump'la ne konuştu?KHK ile kapatılmışlardı! Bir şok da BM'denTSK: 13 terörist etkisiz hale getirildiCumhurbaşkanlığı seçimine adaysız başladılarAtina'da patlama!Türkiye'den çok kritik sınır ötesi operasyonuYunanistan'a kaçan darbeci hainler için yeni kararSoros kaosa 100 milyon dolar ayırdıCem Küçük Mavi Marmara şehitlerine hakaret ettiBarcelona bu kez başaramadı! Juve'den geçit yok!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Şüphesiz gece ve gündüzün ardarda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Yûnus, 10/6
- "Oruç, günahlardan koruyan bir kalkandır. Oruç tutmaya başladığınız zaman, oruçlu kimse kötü söz konuşmasın. Biri ona küfreder, yahut döver-söverse ben oruçluyum desin." (Buhâri, “Savm”, 9; Müslim, “Sıyâm”, 30)
İmsak 04:36 Güneş 06:11 Öğle 13:10 İkindi 16:54 Akşam 19:56 Yatsı 21:24
- 16°C Adana
- 13°C Adıyaman
- 9°C Afyon
- 5°C Ağrı
- 7°C Amasya
- 5°C Ankara
- 16°C Antalya
- 8°C Artvin
- 14°C Aydın
- 13°C Balıkesir
- BIST: 90.804 -0.62
- Altın: 151,178 -0.40
- Dolar: 3,6649 -0.15
- Euro: 3,9265 0.00
Sakarya Emniyet Müdür Yardımcısı açığa alındı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
KHK ile kapatılmışlardı! Bir şok da BM'denFETÖ ile bağlantılı 3 kurumun Birleşmiş Milletler'deki 'istişari statüleri' düşürüldü
TSK: 13 terörist etkisiz hale getirildiTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak Bestler-Dereler kırsalına icra edilen hava harekatı neticesinde 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türkiye'den çok kritik sınır ötesi operasyonu16 Nisan halk oylaması sonrası Türkiye, sınır ötesindeki terör yuvalarına kilitlendi.
Yunanistan'a kaçan darbeci hainler için yeni kararFETÖ'nün darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci askerler yeniden hakim karşısına çıkacak.
Soros kaosa 100 milyon dolar ayırdıGezi'nin sponsoru, dünyadaki ayaklanmanın arkasındaki isim Soros, %51.4 'evet' ile yeniden hortladı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Bu manzara karşısında şok oldular!
- Düğünlerde sahne almaya başladı!
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!
- Savcılıktan flaş İbrahim Erkal kararı
- Adana'da öldüren şaka
- İbrahim Tatlıses oyunu kullandı
- Tansu Çiller oyunu kullandı
- Fikri Işık oyunu kullandı
- Mehmet Şimşek oyunu kullandı
- Adalet Bakanı Bozdağ oyunu kullandı
- Bingöl'de sokağa çıkma yasağı
- Bakan Çavuşoğlu oyunu kullandı
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.