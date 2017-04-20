Cem Küçük Mavi Marmara şehitlerine hakaret etti

Katıldığı bir programda Mavi Marmara gemisinde bulunanlara ''manyak'' diyen Cem Küçük büyük tepki çekti.

Cem Küçük katıldığı bir televizyon programında ''Mavi Marmara'daki o manyak tipler. Yani, kafadan İsrail düşmanı, kafadan batı düşmanı kafadan her şeye düşman bir tip var. Garip, garip tipler var Bunlarla da bu yolların ayrılması lazım'' ifadelerini kullandı.

BAŞBAKANLIK ÖZEL KALEM MÜDÜRÜNDEN TEPKİ

Küçük'e bir tepki de Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Abdulkerim Taş'tan geldi. Sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren Taş, ''Mavi Marmara'daki manyaklar ifadesini kullanan hadsiz, amacın ne? Kime hizmet ediyorsun?'' ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada hakkında onbinlerce tepki tweeti atılan Küçük'e İHH Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Gülden Sönmez de tepki gösterdi.

“İÇİMİZDEKİ İSRAİLLİ SENİ DAVA MANYAĞI YAPACAĞIZ"

Küçük için "İçimizdeki İsrailli" diyen Sönmez'in mesajı şu şekilde: "Seni dava manyağı yapacağız içimizdeki İsrailli Cem Küçük" ifadelerini kullandı.

MAHİR KAYNAK "İSRAİL KÖSTEBEĞİ" DEMİŞTİ

Eski MİT müsteşarı rahmetli Mahir Kaynak da Cem Küçük için 'İsrail köstebeği' sözünü kullandığını kızı Deniz Ülke Arıboğan açıklamıştı.