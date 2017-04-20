20 Nisan 2017 Perşembe24 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz gece ve gündüzün ardarda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Yûnus, 10/6
  • "Oruç, günahlardan koruyan bir kalkandır. Oruç tutmaya başladığınız zaman, oruçlu kimse kötü söz konuşmasın. Biri ona küfreder, yahut döver-söverse ben oruçluyum desin." (Buhâri, “Savm”, 9; Müslim, “Sıyâm”, 30)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:36Güneş 06:11Öğle 13:10İkindi 16:54Akşam 19:56Yatsı 21:24
    • 16°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 90.804 -0.62
  • Altın: 151,178 -0.40
  • Dolar: 3,6649 -0.15
  • Euro: 3,9265 0.00

Cem Küçük Mavi Marmara şehitlerine hakaret etti

»
Cem Küçük Mavi Marmara şehitlerine hakaret etti
Cem Küçük isimli şahıs katıldığı bir televizyon programında Mavi Marmara şehitlerine 'Manyak' dedi.
Cem Küçük Mavi Marmara şehitlerine hakaret etti Cem Küçük Mavi Marmara şehitlerine hakaret etti Cem Küçük Mavi Marmara şehitlerine hakaret etti

Katıldığı bir programda Mavi Marmara gemisinde bulunanlara ''manyak'' diyen Cem Küçük büyük tepki çekti.

Cem Küçük katıldığı bir televizyon programında ''Mavi Marmara'daki o manyak tipler. Yani, kafadan İsrail düşmanı, kafadan batı düşmanı kafadan her şeye düşman bir tip var. Garip, garip tipler var Bunlarla da bu yolların ayrılması lazım'' ifadelerini kullandı.

hoa4s_1492663432_4476-001.jpg

BAŞBAKANLIK ÖZEL KALEM MÜDÜRÜNDEN TEPKİ

Küçük'e bir tepki de Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Abdulkerim Taş'tan geldi. Sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren Taş, ''Mavi Marmara'daki manyaklar ifadesini kullanan hadsiz, amacın ne? Kime hizmet ediyorsun?'' ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada hakkında onbinlerce tepki tweeti atılan Küçük'e İHH Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Gülden Sönmez de tepki gösterdi.

esmyb_1492663329_9756-001.jpg

“İÇİMİZDEKİ İSRAİLLİ SENİ DAVA MANYAĞI YAPACAĞIZ"

Küçük için "İçimizdeki İsrailli" diyen Sönmez'in mesajı şu şekilde: "Seni dava manyağı yapacağız içimizdeki İsrailli Cem Küçük" ifadelerini kullandı.

4kbwg_1492663189_8291-001.jpg

MAHİR KAYNAK "İSRAİL KÖSTEBEĞİ" DEMİŞTİ

Eski MİT müsteşarı rahmetli Mahir Kaynak da Cem Küçük için 'İsrail köstebeği' sözünü kullandığını kızı Deniz Ülke Arıboğan açıklamıştı. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
KHK ile kapatılmışlardı! Bir şok da BM'denKHK ile kapatılmışlardı! Bir şok da BM'denFETÖ ile bağlantılı 3 kurumun Birleşmiş Milletler'deki 'istişari statüleri' düşürüldü
TSK: 13 terörist etkisiz hale getirildiTSK: 13 terörist etkisiz hale getirildiTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak Bestler-Dereler kırsalına icra edilen hava harekatı neticesinde 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türkiye'den çok kritik sınır ötesi operasyonuTürkiye'den çok kritik sınır ötesi operasyonu16 Nisan halk oylaması sonrası Türkiye, sınır ötesindeki terör yuvalarına kilitlendi.
Yunanistan'a kaçan darbeci hainler için yeni kararYunanistan'a kaçan darbeci hainler için yeni kararFETÖ'nün darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci askerler yeniden hakim karşısına çıkacak.
Soros kaosa 100 milyon dolar ayırdıSoros kaosa 100 milyon dolar ayırdıGezi'nin sponsoru, dünyadaki ayaklanmanın arkasındaki isim Soros, %51.4 'evet' ile yeniden hortladı.
Cem Küçük Mavi Marmara şehitlerine hakaret ettiCem Küçük Mavi Marmara şehitlerine hakaret ettiCem Küçük isimli şahıs katıldığı bir televizyon programında Mavi Marmara şehitlerine 'Manyak' dedi.
  • Sakarya Emniyet Müdür Yardımcısı açığa alındı20 Nisan 2017 Perşembe 08:03
  • İnternet kafede FETÖ videosu izlerken yakalandılar20 Nisan 2017 Perşembe 07:56
  • CHP'nin YSK üyesinden referandum açıklaması19 Nisan 2017 Çarşamba 20:44
  • CHP'den sine-i millet çarkı! Çekilmiyoruz19 Nisan 2017 Çarşamba 18:37
  • CHP'nin 19 sandık için yaptığı itirazda karar!19 Nisan 2017 Çarşamba 17:20
  • "Azam PKK'lılardan korktu kaçtı dedirtmem"19 Nisan 2017 Çarşamba 16:55
  • Danimarkalı AGİT üyesi de PKK'lı çıktı19 Nisan 2017 Çarşamba 16:30
  • Hükümet düğmeye basacak! Seferberlik başlayacak19 Nisan 2017 Çarşamba 16:05
  • Milli Savunma Üniversitesi için başvurular başlıyor19 Nisan 2017 Çarşamba 15:40
  • CHP'den son dakika referandum çıkışı! Çekiliriz19 Nisan 2017 Çarşamba 15:36
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri