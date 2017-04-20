20 Nisan 2017 Perşembe24 Recep 1438
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Türkiye'den çok kritik sınır ötesi operasyonu

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Türkiye'den çok kritik sınır ötesi operasyonu
16 Nisan halk oylaması sonrası Türkiye, sınır ötesindeki terör yuvalarına kilitlendi.
Türkiye'den çok kritik sınır ötesi operasyonu Türkiye'den çok kritik sınır ötesi operasyonu Türkiye'den çok kritik sınır ötesi operasyonu

Suriye ve Irak’ta PKK işgali altındaki 3 bölgeye yapılması planlanan harekâtın hazırlıklarında son aşamaya gelindi. Türkiye’yi bölgeden koparma amaçlı PKK/terör koridoru projesini tamamıyla çöpe gönderecek plana ilişkin diplomatik görüşmeler sürüyor. Suriye’de bir, Irak’ta iki bölgeyi kapsayan hedeflere hareket edecek birlikler batıda Karkamış, doğuda ise Cizre-Silopi-Çukurca hattında hazır bekliyor. Alınan bilgilere göre Fırat ve Dicle Kalkanı harekatları aynı anda başlamayabilir. Ancak belirli bir plan dahilinde yürütülecek harekatlar ‘sınır temizliği’ adına birbirinin devamı niteliğinde olacak.

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Münbiç’e gireceğiz

Geride bıraktığımız süreçte DEAŞ terör örgütünün saldırı tehdidine karşı Süleyman Şah Türbesi, Suriye’nin Münbiç iline bağlı Karakozak beldesinden alınıp Türkiye sınır hattındaki Eşme köyüne getirilmişti. Ankara, DEAŞ’ın bölgeden uzaklaştırıldığını dikkate alarak Süleyman Şah Türbesi’ni eski yerine taşımak için bir harekat daha başlatacak. 3 aşamalı harekâtın son safhasını oluşturması beklenen harekata, ABD ve Rusya ile diplomatik müzakerelerin sonuçlanmasının ardından başlanacak. Suriye ve Irak’ın kuzeyinde, Türkiye’nin güney sınırları boyunca uzanan hatta yürütülecek büyük temizlik harekâtının 12 ila 16 arasında sürmesi bekleniyor. Bölgelerde ikmal-lojistik hatları için gerekli planlamalar, hem uydu kaynaklı hem fiziksel istihbarat çalışmalarıyla birlikte devam ediyor.

Sonrası Zap-Avaşin

Ankara’daki güvenlik kaynakları, Silopi’deki TSK unsurlarının Sincar harekâtını başlatmasının ardından Hakkari-Çukurca’daki birliklerin de hemen güneydeki terör kamplarını vuracağını söylüyor. Bu kapsamda harekatın 2. aşamasında hedef Zap, Avaşin, Çemço ve Kanimasi bölgeleri olacak. PKK’nın kaçakçılık ve uyuşturucu faaliyetlerinden önemli bir gelir elde ettiği bölge teröristlerden arındırılacak. Kuzey Irak’taki idare boşluğundan faydalanan örgütün gelir kaynakları kesilecek. Buralardaki terör yuvalarının boşaltılması ve Mehmetçiğin tam kontrolü sağlaması sonrası bölgenin güvenliğini sağlamada Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ne bağlı Peşmerge güçlerine de görev verilecek.

İlk adres Sincar

Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’nın ‘ikinci Kandil’ yapmaya soyunduğu Sincar (Şengal), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ilk hedefi durumunda. Örgütün Suriye kuzeyinde genel olarak ‘Rojava’ diye isimlendirdiği kantonlarla İran-Irak sınırındaki Kandil arasında irtibatı sağlayan Sincar dağları, Silopi’den güneye yapılacak harekâtla birlikte teröristlerden temizlenecek. 2014 Ağustos’unda Ezidilerin yaşadığı bölgenin DEAŞ tarafından işgali bahanesiyle ‘Şengal Savunma Birlikleri’ (YBŞ) adı altında Sincar’a yerleştirilen ABD destekli PKK, bütün ikazlara rağmen burasını terk etmedi. Ankara, Bağdad yönetimini Sincar’ın PKK’dan temizlenmesi için defalarca uyardı, fakat Bağdat, Ezidilerin de tepki gösterdiği terör örgütüne karşı şimdiye dek bir adım atmadı.

Suriye hudut hattında alınan önlemler ve sınır fiziki güvenlik sistemleri sayesinde yasa dışı sınır geçişlerinde ve kaçakçılığın önlenmesinde büyük başarı sağlandı.

BAĞDAT MAAŞLI TERÖRİSTLER

Sincar konusunda Ankara’ya verdiği sözleri tutmayan Irak merkezi hükümeti PKK’lıları temizlemediği gibi, burada yasal zırha büründürdüğü teröristleri maaşa bağladı. PKK’nın Sincar dağındaki varlığı Irak yasalarına göre Şii milis gücü Haşdi Şabi ile aynı statüde. Bölgede İran destekli Şii milislere her türlü imkanı tanıyan Irak Başbakanı Haydar İbadi, benzer imkanları PKK’lılar için de sağladı. Bunun yanında PKK’lıların Irak bütçesinden aldığı ödeneğin kesilmesi için imza toplayan, örgütün Sincar’daki varlığının sonlandırılmasını isteyen ve hükümete soru önergeleri ileten Kürt milletvekillerinin talepleri ise Bağdad yönetimince kulakardı edildi.

TSK, sınırötesi operasyon için Silopi’ye aylardır yığınak yapıyor. Binlerce zırhlı araç, personel taşıyıcı ve tanklar, terör hedeflerine yönelik operasyon için emir bekliyor. Sık sık PKK kamplarıyla gündeme gelen Zaho-Duhok istikametini de kapsaması beklenen Sincar operasyonuyla Ezidi bölgesinden PKK unsurları temizlenecek; yönetim ise mahalli halka devredilecek. Şengal Dağı ve çevresinde PKK’lıların kullandığı irili ufaklı çok sayıda kamp bulunuyor.

Yeni Şafak

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