20 Nisan 2017 Perşembe24 Recep 1438
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Soros kaosa 100 milyon dolar ayırdı

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Soros kaosa 100 milyon dolar ayırdı
Gezi'nin sponsoru, dünyadaki ayaklanmanın arkasındaki isim Soros, %51.4 'evet' ile yeniden hortladı.
Soros kaosa 100 milyon dolar ayırdı Soros kaosa 100 milyon dolar ayırdı Soros kaosa 100 milyon dolar ayırdı

Gezi, ABD Başkanlık seçimi, Ukrayna ve Gürcistan gibi dünyada genelinde birçok ayaklanmanın arkasındaki isim olan Soros, CHP ve HDP'nin söylemlerini kullanarak, Gezi benzeri olaylar çıkarmak için kesenin ağzını açtı. 

HRW’yi paraya boğdu

Soros’un çatı örgütü olan Açık Toplum Enstitüsü, Human Rights Watch (HRW – İnsan Hakları İzleme Örgütü) kuruluşunu Türkiye'deki referandum sonrası küçük çapta başlayan protestoları kaosa dönüştürmek için görevlendirdi. Soros 10 yıl boyunca 1 milyar dolar paraya boğduğu HRW'den Türkiye karşıtı yayınlar yapmasını istedi. HRW ise Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı kampanyalarına hız verdi. İşte yalan ve iftira dolu o paylaşımlar ve kampanyalar:  

Tutuklu HDP’lileri korumaya aldı  

20 Mart’ta HRW’nin hazırladığı haberde “Referandum yolunda Kürt muhalefet kırıldı, vekilleri hapishaneye gönderildi, seçilmiş belediye başkanları yerlerinden edildi” başlıklı ifadeler kullanılması dikkat çekiyor. Haberde “Hükümet Kürt yanlısı olan demokratik muhalefet üyesi 13 kişiyi hapishaneye gönderdi, 82 belediyenin kontrolünü ele geçirdi” ifadeleriyle karalama kampanyası başlatmıştı.

‘OHAL’i bitirin, idamı reddedin’ 

17 Nisan’da “Referandumun ardından OHAL’i bitirin. Eşit hakları destekleyin ve idam cezasını reddedin” başlıklı kampanya düzenleyen HRW, bu kez de OHAL'in uzatılma kararını gerekçelerini göz ardı ederek 'siyasi baskı dalgası yaratma' olarak tanımladı. HRW Türkiye direktörü Emma Sinclair-Webb ise mühürsüz zarfların sayılmasını konu alan yazısıyla sandığın hükmünü tanımadığını ilan etti.  

Makalede ifşa ettiler 

4 Nisan’da HRW'nin yayımladığı “Türkiye’nin Anayasa Referandumu: Sorular ve cevaplar” başlıklı makalede şu ifadeler Soros’un durduğu noktayı da açıkça ifşa eder nitelikte: 

-“Demokrasi ve kontrol-denge mekanizmaları otoritenin demokratik saygınlığı için önemlidir. Bunun için en önemli mekanizma güçler ayrılığı ilkesidir.” 

-“Başkan yargı üzerinde artmış bir otoriteye sahip olacak ki Türkiye’de yargı siyasi etki altında ve bu değişiklik yargı bağımsızlığını daha da azaltacak.” 

-“ Bağımsız medya Türkiye’de susturuldu. 160 medya ve kuruluş kapatıldı ve 120 gazeteci hapishanelerde. Gülen hareketi ve Kürt siyasi aktivistler darbe girişimiyle suçlandılar. 

-HDP’nin iki lideri ve üyeleri cezaevlerine atıldı. Venedik Komisyonu’nun da belirttiği gibi bu koşullarda tek taraflı ve gazeteciler için aşırı zor bir ortamda seçim düzenlenecek.” 

Polislerin mesailerine eylem ayarı

Gezi benzeri olaylar çıkarmak için provokasyona başlayan gruplar,  Kadıköy, Beşiktaş, Kartal ve Maltepe’de her akşam protesto gösterisi yapıyor. Bu eylemleri 1 Mayıs öncesinde fırsata dönüştürmek isteyen marjinal örgütlere karşı da polis alarmda. İstanbul Emniyeti 12 saat mesainin ardından 24 saat dinlenme modelinde olan çalışma sistemini 12 saat çalışma ve 12 saat dinlenme modeline geçti. Uygulama 1 Mayıs'a kadar sürecek. 

40 KİŞİ GÖZALTINDA 

Referandumun ardından 'Hayır'cıları sosyal medyadan sokaklara çağırarak, provokatif eylem ortamı hazırladıkları ileri sürülen aralarında ÖDP'li yönetici Mesut Geçgel'in de bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı. 

Akşam

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