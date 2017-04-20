20 Nisan 2017 Perşembe24 Recep 1438
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Yunanistan'a kaçan darbeci hainler için yeni karar

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Yunanistan'a kaçan darbeci hainler için yeni karar
FETÖ'nün darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci askerler yeniden hakim karşısına çıkacak.
Yunanistan'a kaçan darbeci hainler için yeni karar Yunanistan'a kaçan darbeci hainler için yeni karar Yunanistan'a kaçan darbeci hainler için yeni karar

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci askerler yeniden hakim karşısına çıkacak.

Yunanistan'ın ANA-MPA devlet haber ajansı, Türkiye'nin yeni iade talebi üzerine darbeci askerlerden üçünün, 25 Nisan'da Atina'da temyiz mahkemesine çıkarılacağını duyurdu.

Mahkemeye çıkacak askerlerin isimlerinin Süleyman Özkaynakçı, Feridun Çoban ve Abdullah Yetik olduğu belirtildi. Diğer beş darbeci için ise henüz duruşma tarihlerinin belirlenmediği kaydedildi.

Darbeciler, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri bir helikopterle Yunanistan'a kaçmış ve sığınma talebinde bulunmuştu. Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos), ocak ayında bu askerlere yönelik Türkiye'nin iade talebini reddetmişti. Bunun üzerine Türkiye, iki yeni suçlamayla askerlerin iadesini yeniden talep etmişti. 

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