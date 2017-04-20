20 Nisan 2017 Perşembe24 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz gece ve gündüzün ardarda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Yûnus, 10/6
  • "Oruç, günahlardan koruyan bir kalkandır. Oruç tutmaya başladığınız zaman, oruçlu kimse kötü söz konuşmasın. Biri ona küfreder, yahut döver-söverse ben oruçluyum desin." (Buhâri, “Savm”, 9; Müslim, “Sıyâm”, 30)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:36Güneş 06:11Öğle 13:10İkindi 16:54Akşam 19:56Yatsı 21:24
    • 16°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 90.804 -0.62
  • Altın: 151,178 -0.40
  • Dolar: 3,6649 -0.15
  • Euro: 3,9265 0.00

KHK ile kapatılmışlardı! Bir şok da BM'den

»
FETÖ ile bağlantılı 3 kurumun Birleşmiş Milletler'deki 'istişari statüleri' düşürüldü
KHK ile kapatılmışlardı! Bir şok da BM'den
KHK ile kapatılmışlardı! Bir şok da BM'den KHK ile kapatılmışlardı! Bir şok da BM'den KHK ile kapatılmışlardı! Bir şok da BM'den

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen ve 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ve Türkiye İş adamları ve Sanayiciler Konfederasyonunun (TUSKON), Birleşmiş Milletler'deki "istişari statüleri" iptal edildi.

KABUL EDİLDİ

Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY ile ilişkili olan bu üç kuruluşun BM Ekonomik ve Sosyal İşler Konseyi (EKOSOK) nezdindeki istişari statülerinin geri alınmasına ilişkin tavsiye kararları bugün yapılan oturumda oylamayla kabul edildi.

Türkiye, aynı zamanda başkan yardımcılığını yürütmekte olduğu BM Sivil Toplum Kuruluşları Komitesi'nin 30 Ocak- 8 Şubat tarihlerinde yapılan 2017 olağan oturumu sırasında KHK ile kapatılan söz konusu üç kuruluşun EKOSOK nezdindeki istişari statülerinin geri alınması başvurusunda bulunmuştu. Komite 30 Ocak'taki oturumunda Türkiye'nin talebi yönünde tavsiye kararları almıştı.

Ayrıca yine 667 sayılı KHK ile kapatılmış olan İstanbul Fikir Araştırmaları Derneğinin ve Hazar Strateji Enstitüsü Derneğinin BM'ye istişari statü başvurularının da iptal edilmesi yönünde karar alındı.

EKOSOK'un bu kararının, FETÖ ile mücadele konusunda uluslararası örgütler nezdinde elde edilen önemli başarılardan biri olma özelliği bildirildi.

Sivil toplum kuruluşları, istişari statü ile BM nezdindeki uluslararası toplantılara katılım ve devletlerle STK'ların buluştuğu toplantılarda söz hakkı elde ediyor ve BM üyesi ülkelere çalışma alanlarıyla ilgili görüş ve önerilerini taşıyabiliyor.

Kimse Yok Mu Derneği 2010, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ile TUSKON ise 2012 yılında BM'de "istişari statü" elde etmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
KHK ile kapatılmışlardı! Bir şok da BM'denKHK ile kapatılmışlardı! Bir şok da BM'denFETÖ ile bağlantılı 3 kurumun Birleşmiş Milletler'deki 'istişari statüleri' düşürüldü
TSK: 13 terörist etkisiz hale getirildiTSK: 13 terörist etkisiz hale getirildiTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak Bestler-Dereler kırsalına icra edilen hava harekatı neticesinde 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türkiye'den çok kritik sınır ötesi operasyonuTürkiye'den çok kritik sınır ötesi operasyonu16 Nisan halk oylaması sonrası Türkiye, sınır ötesindeki terör yuvalarına kilitlendi.
Yunanistan'a kaçan darbeci hainler için yeni kararYunanistan'a kaçan darbeci hainler için yeni kararFETÖ'nün darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci askerler yeniden hakim karşısına çıkacak.
Soros kaosa 100 milyon dolar ayırdıSoros kaosa 100 milyon dolar ayırdıGezi'nin sponsoru, dünyadaki ayaklanmanın arkasındaki isim Soros, %51.4 'evet' ile yeniden hortladı.
Cem Küçük Mavi Marmara şehitlerine hakaret ettiCem Küçük Mavi Marmara şehitlerine hakaret ettiCem Küçük isimli şahıs katıldığı bir televizyon programında Mavi Marmara şehitlerine 'Manyak' dedi.
  • Sakarya Emniyet Müdür Yardımcısı açığa alındı20 Nisan 2017 Perşembe 08:03
  • İnternet kafede FETÖ videosu izlerken yakalandılar20 Nisan 2017 Perşembe 07:56
  • CHP'nin YSK üyesinden referandum açıklaması19 Nisan 2017 Çarşamba 20:44
  • CHP'den sine-i millet çarkı! Çekilmiyoruz19 Nisan 2017 Çarşamba 18:37
  • CHP'nin 19 sandık için yaptığı itirazda karar!19 Nisan 2017 Çarşamba 17:20
  • "Azam PKK'lılardan korktu kaçtı dedirtmem"19 Nisan 2017 Çarşamba 16:55
  • Danimarkalı AGİT üyesi de PKK'lı çıktı19 Nisan 2017 Çarşamba 16:30
  • Hükümet düğmeye basacak! Seferberlik başlayacak19 Nisan 2017 Çarşamba 16:05
  • Milli Savunma Üniversitesi için başvurular başlıyor19 Nisan 2017 Çarşamba 15:40
  • CHP'den son dakika referandum çıkışı! Çekiliriz19 Nisan 2017 Çarşamba 15:36
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri