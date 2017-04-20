20 Nisan 2017 Perşembe24 Recep 1438
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FETÖ'cülerin çaldığı Yavuz'un kaftanı türbede

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Cumhurbaşkanı ile Meclis Başkanı Kahraman'ın üzerindeki örtüyü birlikte kaldırdıkları Yavuz Sultan Selim'in kaftanının 12 yıl sonra yeniden türbesine döndüğünü ortaya çıktı.
FETÖ'cülerin çaldığı Yavuz'un kaftanı türbede
FETÖ'cülerin çaldığı Yavuz'un kaftanı türbede FETÖ'cülerin çaldığı Yavuz'un kaftanı türbede FETÖ'cülerin çaldığı Yavuz'un kaftanı türbede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavuz Sultan Selim Han'ın onarımdan geçirilen kaftanının açılışını yaptı. Yavuz Sultan Selim Han'ın kaftanı, 2005 yılında halifelik ilan etmesi için Gülen'e götürülmeye çalışılırken son anda kurtarılmıştı.

TERÖRİSTBAŞI KAFTANI GİYİP GELECEKTİ!

Geçtiğimiz aylarda da kaftanla ilgili ilginç bilgiler kamuoyuna yansımıştı. Hakan Şükür ve Ruanda'nın fahri konsolosu İnanç Çiftçi'nin Yavuz Sultan Selim'e ait 500 yıllık kaftanı FETÖ lideri Fetullah Gülen'e götürme planı ortaya çıkmıştı. Gülen'in, Yavuz Sultan Selim'in, halifeliğin Osmanlı'ya geçtiği Mısır seferi sonrası giydiği kaftanı öperek "halifeliğini ilan etme planı" vardı.

Osmanlı Devleti'nin 9. padişahı Yavuz Sultan Selim'in, hilafetin Osmanlı'ya geçtiği Mısır Seferi dönüşünde giydiği ve 'Öldüğümde mezarımın üstüne örtüle' diye vasiyet ettiği 500 yıllık kaftanı, 12 yıl aradan sonra ait olduğu yere, Yavuz Sultan Selim Türbesindeki sandukayı çevreleyen vitrin düzeneğine yerleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlanan kaftanla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Yavuz Sultan Selim Türbesindeki sanduka üzerinde sergilenen Yavuz Sultan Selim'in kaftanı, fiziki durumunun zayıf olması nedeniyle 2005-2006 arasında Milli Saraylar Tekstil Atölyesine götürüldü. Restorasyon ve konservasyonu yapıldıktan sonra uygun muhafaza, güvenlik ve teşhir şartları olmaması nedeniyle türbedeki yerine konulmadığı için müze müdürlüğü deposunda muhafaza edildi" denildi.

Türbedeki kaftan, 17 Nisan'da üzerindeki örtü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından kaldırılarak ziyarete açıldı.

2015'in kasım ayında kaftanın sandukasının üzerine örtülmesine karar verildiği belirtilen açıklamada, "Ancak eser bozulmaya müsait olduğu için sanduka üzerine hazırlanacak düz cam bir düzenek üzerinde sergilenmesine karar verildi. Bunun üzerine kaftan, 2016 Şubat ayında İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü'ne nakledildi" ifadeleri kullanıldı.  

Habertürk

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