20 Nisan 2017 Perşembe24 Recep 1438
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CHP'nin sokak çağrılarına MHP'den çok sert tepki!

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Referandumuna ilişkin TBMM Genel Kurulunda konuşan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP'^nin sokak çağrılarına tepki gösterdi.
CHP'nin sokak çağrılarına MHP'den çok sert tepki!
CHP'nin sokak çağrılarına MHP'den çok sert tepki! CHP'nin sokak çağrılarına MHP'den çok sert tepki! CHP'nin sokak çağrılarına MHP'den çok sert tepki!

Referandum yenilgisi sonrası CHP'nin halkı sokağa çağırmasına Başbakan Binali Yıldırım "Çare sokak değil" diyerek tepki göstermişti. Bir tepki de MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan geldi.

MHP'DEN SERT TEPKİ

Referandumuna ilişkin TBMM Genel Kurulunda konuşan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay “Çok başlılık artık bitmiştir. Hükûmet sistemi değişmiştir, maksat hasıl olmuştur. Güçlü ve büyük Türkiye'nin önü açılmıştır. Hiç kimse toplumu kışkırtma girişiminde bulunmasın. Hiç kimse yeni kutuplaştırma ve kamplaştırma hayallerine dalmasın. Hiç kimse sakın sokaklara oynamaya kalkmasın” dedi.

“HİÇ KİMSE SOKAKLARA OYNAMASIN”

Hiç kimse toplumu kışkırtma girişiminde bulunmasın. Hiç kimse yeni kutuplaştırma ve kamplaştırma hayallerine dalmasın. Hiç kimse sakın sokaklara oynamaya kalkmasın. CHP referandum sonucunu protesto etmek bahanesiyle vatandaşlarımızı sokaklara, meydanlara dökme gayretindedir. Provokasyonlarla, sokak eylemleriyle vatandaşlarımızı kutuplaştırıcı bu yaklaşımı reddediyoruz. Hiç kimse yeni anayasa çağrılarıyla 16 Nisandaki yüzde 51,4'lük kararı yok sayarak meşruiyet tartışmaları açmasın. Referandumun kendi mantığı gereği yüzde 50+1'e ulaşan bir tercih bağlayıcıdır ve meşrudur. Sandığa yansıyan millî iradedir. İster "evet" deyin ister "hayır" deyin milletin iradesine inanmak ve güvenmek zorundayız, demokrasinin gereği budur. Bütün siyasetçileri, bütün vatandaşlarımızı sakın, soğukkanlı olmaya ve demokrasiye inanmaya, milletimize güvenmeye davet ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi bu anayasa değişikliği sürecinde bir mutabakat ve uzlaşma içerisinde bir sorumluluk ve inisiyatif almıştır ve "evet" demiştir. Bundan sonraki süreçte de yine aynı şekilde ilkeli, tutarlı ve kararlı tutumuzu devam ettirerek bu sürecin nihayete erişine kadar ve sonuna kadar bu tutumuzu devam ettireceğimizi buradan beyan etmek ister, hepinize saygılar sunarım” dedi.

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