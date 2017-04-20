Meral Akşener BBP'ye mi katılıyor?

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, referandumun kazananının AK Parti, MHP ve BBP olduğunu savunarak, “Zafer bu 3 partinin zaferidir. ‘Evet’ diyenlerin zaferidir. Bazıları Kürt oyları diye bir oydan bahsetmektedir. Biz Kürt’ü, Türkmen’i, Çerkez’i, Laz’ı, Alevi’si, Sünni’si hep birlikte büyük Türk milletiyiz. Bir kere, bu şekilde oyları tasnif etmek etnik bölücülüktür” dedi.

Destici, Meral Akşener’in yeni bir parti kuracağı iddiasıyla ilgili de şunları şunları söyledi: “Biz o süreci yaşamış bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla benim tüm ülküdaşlarıma çağrım şudur: Türkiye’nin, ülkücülerin ve Türk milliyetçilerinin bölünmesine değil birleşmesine ihtiyaç vardır. Bizim amacımız tüm ülkücüleri birleştirmektir. BBP bu amaçla kurulmuştur. Ayrı bir heyecan aramalarına gerek yok. Burada parti var, ocak var, teşkilat var. Buyursunlar gelsinler. Buradan da daha geniş kucaklama yaparız.”

Habertürk