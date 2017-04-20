20 Nisan 2017 Perşembe24 Recep 1438
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Tüm memurların gözü bu haberde!

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Tüm memurların gözü bu haberde!
Hükümet önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu'nda memur annelere yarım gün, kıdem tazminatını gündeme getirecek.
Tüm memurların gözü bu haberde! Tüm memurların gözü bu haberde! Tüm memurların gözü bu haberde!

Hükümet, çalışma yaşamı ve sosyal güvenlikte toplumun tüm kesimlerine verdiği sözleri bir bir yaşama geçirirken, yeni sistemle güçlü bir icraat dönemi başlıyor. Pazartesi günü yapılacak Bakanlar Kurulu'nda memur anneye yarım gün çalışmadan kıdeme kadar geniş bir alanda çalışma yaşamına ilişkin çözüm takvimi ortaya konulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yılın ilk 6 ayında 1 milyonluk istihdam hedefine mayıs ortasında ulaşılacağı müjdesini verdi.

2-3 AY İÇİNDE BİTİRİLECEK

İstihdam seferberliği kapsamında yılbaşından bugüne 802 bin 856 artı istihdam sağlandığını belirten Müezzinoğlu, "İstihdamda artış beklentimizin üzerinde. Mayıs ortasında 1 milyonu geçecek. Yılı 2 milyon istihdam artışı ile tamamlarız. İşsizliğin, mayıs ve haziranda da yüzde 11'in altına gerilemesini bekliyoruz" dedi. "İlk reformlardan biri kıdem tazminatı olacak" diyen Müezzinoğlu şöyle devam etti: "Bu konuda 2-3 ay içinde paydaşlarla son noktaya gelmeyi, yıl bitmeden yasalaştırmayı hedefliyoruz. Kazanılmış haklarla ilgili mevcut kitleye negatif bir sıkıntının tasarımız içinde olmasının taraftarı değiliz."

MEMUR ANNEYE YARIM GÜN

Kıdem tazminatı taslağında işçilerin 3 bin 600 gün prim ödeme, 15 yıl çalışma koşuluyla her yıl için 30 gün karşılığı para çekebilmesi öngörülüyor. Bir gün çalışan da kıdem alacak, hak kaybına kesinlikle izin verilmeyecek. Memur annelere de yarım gün çalışma sistemi devreye giriyor. Yönetmelik Başbakanlığa gönderildi. Bakanlar Kurulu'nda karara bağlanmasının ardından en geç mayısta yürürlüğe girmesi bekleniyor. Böylece memur anneler de özel sektörde olduğu gibi doğum izninden sonra çocukları okul çağına gelene kadar kısmi çalışmadan yararlanacak.

8 MİLYON EMEKLİYE 3.2 MİLYAR

Toplam 8 milyon 322 bin emekliye 3.2 milyar lira promosyon ödemesi yapıldı. Böylece promosyon ödemelerinin yaklaşık yüzde 75'i gerçekleşti.

Sabah

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