20 Nisan 2017 Perşembe24 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz gece ve gündüzün ardarda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Yûnus, 10/6
  • "Oruç, günahlardan koruyan bir kalkandır. Oruç tutmaya başladığınız zaman, oruçlu kimse kötü söz konuşmasın. Biri ona küfreder, yahut döver-söverse ben oruçluyum desin." (Buhâri, “Savm”, 9; Müslim, “Sıyâm”, 30)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:36Güneş 06:11Öğle 13:10İkindi 16:54Akşam 19:56Yatsı 21:24
    • 19°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 15°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 91.357 0.61
  • Altın: 149,560 -1.10
  • Dolar: 3,6356 -0.80
  • Euro: 3,9171 -0.24

Çok korkunç! İkisi de günlük evde..

»
Çok korkunç! İkisi de günlük evde..
Gülay Bursalı ve Kübra Hıracı cinsel saldırıya uğradıkları için 20 yaşında hayata veda ettiler. Ancak ikisinin de katilleri bulunamadı.
Çok korkunç! İkisi de günlük evde.. Çok korkunç! İkisi de günlük evde.. Çok korkunç! İkisi de günlük evde..

20 yaşındaki 2 genç kız, hayatlarının baharında ölüme itildi.  Cinsel saldırıyla karşı karşıya kalan Gülay Bursalı, 10’uncu kattan atlayarak canına kıydı. Hastane kapısına sevgilisi tarafından terk edilen Kübra Hıracı da kurtarılamadı. Hıracı’nın da cinsel istimasmara maruz kaldığı belirlendi. Her 2 olay da günlük kiralanan evlerde gerçekleşti. 2 genç kızın ölümüne neden olduğu iddia edilen şüpheliler ise üzerinden aylar geçmesine rağmen bulunamadı.


SALDIRIDAN KAÇTI 10. KATTAN ATLADI

Gülay Bursalı, İstanbul’da günlük kiralanan bir dairede ölüme sürüklendi. Bursalı, erkek arkadaşı Engin Ö. ile Avcılar’daki bir mekânda eğlendi. İddiaya göre ilerleyen saatlerde Engin Ö., günlük ev kiralamak için emlakçı arkadaşı Cihan İ.’yi aradı. İ., Başakşehir’de bir daireyi kiraladı ve arkadaşı Mehmet V.’yi de yanına alarak 2 sevgiliyi kiralanan eve götürdü. Evde yaşananlar, Bursalı’nın erkek arkadaşı Engin Ö.’nün polisteki ifadesine şöyle yansıdı: “Önce ‘Kızla biz beraber olacağız’ dediler. Cihan’ın odaya soktuğu Gülay, ‘Yapmayın’ diye bağırmaya başladı. Kapıyı açtım, cama çıkmış, ‘Bana dokunmayın’ diye bağırıyordu. Sonra atladı.”

‘UKRAYNA’YA KAÇTI’ İDDİASI

Gülay Bursalı’nın babası Sinan Bursalı, “Cihan İ.’nin kuzeni, benim yeğenime Facebook’tan ‘Cihan İ. Ukrayna’ya, abisinin yanına kaçtı’ demiş. Bunun üzerine Ukrayna Büyükelçiliği’yle görüştüm. Bu durumu ihbar olarak kabul edemeyeceklerini söylediler. Gülay’ın davasına bakan savcının sekreterini aradım ama sosyal medyadaki bir yazışmayı, yeğenim de mesajı sildiği için ciddiye almadılar” dedi. Serbest bırakılan Engin Ö.’nün de olayda parmağının olduğunu iddia eden acılı baba, “Engin Ö., Gülay’ın çocukluk arkadaşıyla görüşmüş. Gülay’ın o gece aşağı itildiğini söylemiş. Davada 3 savcı değişti, detaylı Adli Tıp raporu çıkmadı. Hâlâ bir gelişme yok. Maddi imkânsızlık nedeniyle avukat tutamadık” diye konuştu. Bursalı’yı ölüme sürükleyen Cihan İ. ve Mehmet V., 394 gündür adaletten kaçıyor.

YARI BAYGIN HALDE HASTANE BAHÇESİNE ATTILAR

İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi önüne Aralık 2016’da baygın halde bırakılan Kübra Hıracı da doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Doktorlar, genç kızın vajinasında yırtık olduğunu ve kanında aşırı alkol bulunduğunu belirledi. Polis, Kübra’yı 2 kişinin hastane önüne bırakıp kaçtığını tespit etti. Yakalanan İ.B., “Kübra, amcamın oğlu olan Caner B.’nin sevgilisiydi. Kübra İstanbul’a geldi. O gün geç saatlere kadar alkol alıp gezdiler. Gece ise Büyükçekmece’de günlük kiralanan bir evde kaldılar. Olay günü Caner öğle saatlerinde beni arayarak Kübra’nın rahatsızlandığını söyledi. Beraber Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne götürdük. Doktorlar müdahale ettiği sırada da hastaneden ayrıldık” diye konuştu. Polis, 28 yaşındaki Caner B.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Ancak şüpheli, 116 gündür bulunamadı.

AİLE ‘TESLİM EDECEĞİZ’ DEDİ

Düzce’de bir üniversitede temizlik görevlisi olarak çalışan Kübra’nın babası Fikri Hıracı da Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporu beklediklerini söyledi. Hıracı, “Cenazeden önce Caner’in ağabeyi aradı. Biz kendimizde olmadığımız için Kübra’nın dayısıyla konuştu. ‘Caner çok pişman. Teslim edeceğiz, içiniz rahat olsun ama anlaşalım’ demiş. Suçlular cezasını çekecek. Benim kızım ölüme terk edilmiş, faili ya da failleri ortada yok. Karşı tarafın ailesiyle anlaşmamız söz konusu dahi olamaz” dedi. Acılı baba da tıpkı Bursalı’nın babası gibi maddi imkânsızlıklar yüzünden avukat bile tutamadığını kaydetti.

Habertürk

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Referandum sonrası ilk anket sonucu!Referandum sonrası ilk anket sonucu!GENAR Araştırma şirketi başkanı İhsan Aktaş, bugün seçim olsa sonucun ne olacağını açıkladı.
Sıra kamudaki kripto FETÖ’cülere geldiSıra kamudaki kripto FETÖ’cülere geldiFETÖ’nün devlet içindeki yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonlar devam ederken sıra bugüne kadar kendini gizlemeyi başarmış “kripto”lara geldi.
YSK Başkanı Güven son noktayı koydu! İki cümlelik cevap..YSK Başkanı Güven son noktayı koydu! İki cümlelik cevap..YSK Başkanı Sadi Güven, CHP'nin eleştirilerine cevap verdi.
Çok korkunç! İkisi de günlük evde..Çok korkunç! İkisi de günlük evde..Gülay Bursalı ve Kübra Hıracı cinsel saldırıya uğradıkları için 20 yaşında hayata veda ettiler. Ancak ikisinin de katilleri bulunamadı.
Yeni gelişme! Cinayet masası devredeYeni gelişme! Cinayet masası devredeEvinin otoparkında beyin kanaması geçiren ünlü şarkıcı İbrahim Erkal’ın saldırıya uğradığına yönelik herhangi bir ipucu bulunamadı. İnceleme derinleştirilirken, Erkal'ın dosyasını İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği devraldı.
FETÖ'ye yurtdışı operasyonu! Kritik isimler alındıFETÖ'ye yurtdışı operasyonu! Kritik isimler alındıInterpol Daire Başkanlığı yurt dışına kaçan FETÖ’cülerin peşini bırakmıyor. ‘FETÖ ile sınır ötesi mücadele’ de şimdiye kadar 16 üst düzey örgüt militanının iadesi sağlandı.
  • FETÖ'cülerin çaldığı Yavuz'un kaftanı türbede20 Nisan 2017 Perşembe 09:07
  • İstanbul merkezli 7 ilde dev FETÖ operasyonu20 Nisan 2017 Perşembe 09:04
  • KHK ile kapatılmışlardı! Bir şok da BM'den20 Nisan 2017 Perşembe 08:56
  • TSK: 13 terörist etkisiz hale getirildi20 Nisan 2017 Perşembe 08:54
  • Türkiye'den çok kritik sınır ötesi operasyonu20 Nisan 2017 Perşembe 08:30
  • Yunanistan'a kaçan darbeci hainler için yeni karar20 Nisan 2017 Perşembe 08:27
  • Soros kaosa 100 milyon dolar ayırdı20 Nisan 2017 Perşembe 08:22
  • Cem Küçük Mavi Marmara şehitlerine hakaret etti20 Nisan 2017 Perşembe 08:07
  • Sakarya Emniyet Müdür Yardımcısı açığa alındı20 Nisan 2017 Perşembe 08:03
  • İnternet kafede FETÖ videosu izlerken yakalandılar20 Nisan 2017 Perşembe 07:56
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri