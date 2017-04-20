20 Nisan 2017 Perşembe24 Recep 1438
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Sıra kamudaki kripto FETÖ’cülere geldi

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Sıra kamudaki kripto FETÖ’cülere geldi
FETÖ’nün devlet içindeki yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonlar devam ederken sıra bugüne kadar kendini gizlemeyi başarmış “kripto”lara geldi.
Sıra kamudaki kripto FETÖ’cülere geldi Sıra kamudaki kripto FETÖ’cülere geldi Sıra kamudaki kripto FETÖ’cülere geldi

Yeni operasyonlar, tüm bakanlıklarda özellikle üst düzey bürokrasi içinde olduğu tahmin edilen “kripto”ların temizlenmesine yönelik olarak derinleştirilecek. OHAL uygulamasının 3 ay daha uzatılmasıyla, bu operasyonların sonuç alınıncaya kadar sürdürülmesi hedeflendi. 

DERİN TEMİZLİK 

Bu kapsamda tüm bakanlıklarda tekrar bir FETÖ taraması yapılarak, “kripto” üyelerin tespitine yönelik derinlemesine bir çalışma başlatılacak. Bu kapsamda kendini gizlemeyi başarmış olan ve yapılan tüm operasyonlara rağmen FETÖ’nün hala kamuda varlığını sürdürmesini sağlayan örgüt elemanlarının ayıklanması hedefleniyor.

Kendini gizlemeyi başaran kriptolara yönelik operasyonlarda, istihbarat ve güvenlik birimlerinde yapılan özel çalışmalar sonucunda oluşturulan raporların yanı sıra, itirafçı olup da örgüt şemasına yönelik bilgi verenlerin ifadelerinden de yararlanılacak.

İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlara göre FETÖ’nün devlet içindeki yapılanmasıyla ilgili bugüne kadar 113 bin 260 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 745 kişinin gözaltı işlemi devam ederken, tutuklu sayısı 47 bin 155. Adli kontrol ile bırakılan 41 bin 499 kişi ve serbest kalan da 23 bin 861 kişi var. 863 kişi de firari durumda.

Tutukluların 10 bin 732’sini polisler, 168’i generaller olmak üzere 7 bin 463’ünü askerler ve 2 bin 575’ini de hakim ve savcılar oluşturuyor. Bu tutukluların arasında 26 bin 177 sivil, 208 de mülki idare amiri bulunuyor. 

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