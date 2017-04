Ortadoğu yazarından dikkat çeken soru

MHP’ye yakınlığı ile bilinen Ortadoğu gazetesinin önemli kalemlerinden Ankara Temsilcisi Orhan Karataş, MHP tabanının referandumda EVET demediği yönündeki eleştirilere sert bir dille cevap verdi.

MHP’de Bahçeli muhaliflerinin yanı sıra AK Parti çevrelerinden de MHP tabanından beklenilen oranda EVET desteği gelmediği yorumları yapılmış, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu yorumlara çok sert cevap vermişti.

MHP yönetimine en yakın gazetecilerden Ortadoğu gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Karataş da “MHP samimi bir şekilde ortaya çıkmasaydı bu değişiklik yapılır mıydı? MHP kararlı ve samimi olarak destek vermeseydi, referandumdan "evet" kararı çıkar mıydı?” diye sordu.

Orhan Karataş’ın Ortadoğu’daki yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Referandum sonucu kesin olmasına rağmen, özel bir gayretle meseleyi başka yerlere çekmeye çabalayanlar her şeyi göze almış durumdalar. CHP-HDP-PKK-FETÖ işbirliğinin ülkede yeni bir gerginlik çıkarmak peşinde olduğu anlaşılıyor. Diğer taraftan da MHP üzerindeki karanlık oyunlara hiç ara vermeden devam ediyorlar. Sonuçlar üzerinden bir karalama ve karartma kampanyası yürütülüyor. Ve ne yazık ki, bu kampanyanın içinde sureti haktan görünen iktidar yalakaları da var.

HÜKÜMET SİSTEMİ DEĞİŞTİ

Artık şunu herkes çok iyi anlamalı ve kabul etmelidir: Türk milleti kararını kesin olarak vermiştir ve hükümet sistemi değişmiştir. Bu değişiklik bir keyfiyetten değil, mecburiyetten doğmuştur. Ülkenin hazin durumunu ve felakete gidişini gören MHP, duruma müdahale etmiş, çözüm yolunu göstermiş ve yolu açmıştır. Anayasa değişikliği metni, MHP'nin müdahalesiyle şekillenmiştir. TBMM'den MHP'nin desteği ile geçirilebilmiştir. Türk milletinin onayı da MHP'nin katkılarıyla mümkün hale gelmiştir. Ve böylece devleti milletiyle buluşturan, demokrasi dışı müdahaleleri imkansız hale getiren, çift başlılığı ortadan kaldırarak hızlı ve etkili bir yürütme erki oluşmasını sağlayan, güçlü meclis, tarafsız ve bağımsız yargı sistemi esas alan bir sistem kurulmuştur.

KASITLI OLARAK SORMUYORLAR

Bütün bu gerçekler dünyanın gözleri önünde yaşanmış olmasına rağmen, hala MHP'nin bu sürece katkısını tartışmak, milletin aklıyla alay etmektir. Vatan-millet düşmanlarını, yıkım ve kaos bezirganlarını biliyor ve onların telaşını anlıyoruz. Onlar varlık sebeplerinin gereğini yerine getiriyorlar. Ancak sureti haktan görünüp de MHP'ye saldıranları ne anlarız, ne kabul ederiz.Televizyon ekranlarında saatlerce konuşuyor, ipe-sapa gelmez iddialarla ahkam kesiyorlar. Her şey soruluyor, her şey konuşuluyor, ama her ne hikmetse hiç kimsenin aklına şu soruları sormak gelmiyor. Daha doğrusu ilk akla gelen bu sorular, kasıtlı biçimde bir türlü sorulmuyor:

1-MHP samimi bir şekilde ortaya çıkmasaydı bu değişiklik yapılır mıydı?

2-MHP kararlı ve samimi olarak destek vermeseydi, referandumdan "evet" kararı çıkar mıydı?

MHP ÜLKEYİ DÜZE ÇIKARDI

Bu ülkede yaşayıp da akıl ve izan sahibi olan herkes çok iyi bilir ki, bu değişikliğin yolunu açan da, milletten onay almasını sağlayan da MHP'dir. MHP tarihi misyonunu bir kere daha yerine getirmiş ve ülkeyi düze çıkarmış, millet iradesini hakim kılmıştır. Özellikle bu değişiklikten memnun olanlar MHP için eğer bir şey söyleyeceklerse, bu ancak ve ancak "teşekkür etmek" olabilir. Nitekim, sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan daha ilk dakikadan itibaren hakkı teslim etmiş ve MHP'nin katkılarından ve desteğinden duydukları memnuniyeti defalarca dile getirmişlerdir.

OLUMLU YANSIMALAR

Türk milleti her şeyin farkındadır ve bunun olumlu yönde siyasi yansımalarının olması da kaçınılmazdır. Zaten asıl rahatsızlık da buradan doğuyor. MHP'yi sindirmek, eritmek ve yok etmek için şeytani planlar yapıldı. Hiçbir biri fayda etmediği gibi MHP daha da güçlendi, Türk siyasetinin en etkili ve en belirleyici partisi haline geldi. Bundan sonra MHP'nin içinde olmadığı, destek vermediği hiçbir siyasi kararın sonuca ulaşması kolay değildir. Bu durum Türk milletine çok daha yüksek bir güven veriyor. Ve bu etkinin ve güvenin sonuçları anında ortaya çıkmıştır. Piyasalarda büyük bir rahatlama oluşmuştur. Ekonomide istikrar artık çok daha kolay sağlanacaktır. Bu rahatlama önümüzdeki süreçte çok daha net hale gelecek ve kazanan Türk milleti olacaktır. Diğer taraftan terör örgütlerinde ve destekçilerinde büyük bir panik başlamış ve dağılma ve yok olma sürecine girmişlerdir. Ülkenin gücü ve itibarı hızla yükselecektir ve bunun içerideki ve dışarıdaki etkileri kısa zamanda görülecektir.”