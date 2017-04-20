20 Nisan 2017 Perşembe24 Recep 1438
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AGİT'in en tepesi de darbeci çıktı

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Referandumda milletin iradesine gölge düşürmek isteyen AGİT'in tepesindeki isim darbeci çıktı
AGİT'in en tepesi de darbeci çıktı
AGİT'in en tepesi de darbeci çıktı AGİT'in en tepesi de darbeci çıktı AGİT'in en tepesi de darbeci çıktı

AGİT gözlemcilerinin 5’i PKK yandaşı çıktı. AGİT direktörü, casusluk firarisi Can Dündar’ın kankası. AGİT’in Genel Sekreteri ise darbeci.

Türkiye’de darbe anayasası vardı, 16 Nisan referandumuyla sivil anayasaya geçildi. Türk halkı darbe anayasası yerine sivil anayasaya “evet” dedi. Avrupa ayağa kalktı, sonucu hazmedemedi. Çünkü dertleri Türkiye’nin gladyo anayasasıyla yönetilmeye devam etmesiydi.

Mısır’da 2012’de sivil iktidara geçildi. Seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi, sivil bir anayasayı referanduma sundu. Sivil iktidarın ömrü sadece 1 yıl sürdü.
2013’te darbe oldu.

2014 Ocak ayında darbe yönetimi, sivil anayasayı kaldırıp, darbe anayasasını halk oylamasıyla kabul ettirdi. 15 Ocak 2014’teki o referanduma katılım oranı yüzde 38’di. Sivil anayasa yerine darbe anayasası yüzde 98’lik evet oyuyla kabul edildi.

Bugün Türkiye’de darbe anayasası yerine sivil anayasayı getiren referandumu demokratik bulmayan AGİT, 2014’te Mısır’a sivil anayasa yerine darbe anayasası getiren darbecilerin referandumunu demokratik bulmuştu.

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AGİT’in Genel Sekreteri Lamberto Zannier, Mısır’daki referandum sonrası darbecileri kutlamış hatta Mısır TV’sine canlı bağlanarak, “seçimin demokratik yollarla gerçekleştirildiğine inancım tam, Msıır’da yapılan bu seçimden dolayı sizi kutluyorum, şüphesiz Mısır halkı da sandık güvenliğini sağlayan askerlere çok şey borçludur” demişti.

Darbecileri tebrik ediyor, Mısır halkına da diyor ki “sandığınızın güvenliğini sağlayan askere çok şey borçlusunuz”. Bu cümle bile tek başına AGİT’in ne amaçlarla hareket ettiğinin göstergesi.

AGİT’in en başındaki adam, darbe anayasalarını övüyor, eğer biz yeniden darbe anayasası için referandum yapıp, kabul edersek, bizi de över.
Ama bugün sivil anayasaya geçtik diye bize zayıf not veriyor.

AGİT, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı demek.

Güvenlik ve işbirliğinden kasıt, asker ve darbe.

Güvenlik ayağıyla askerle işbirliği yapıp, sizin ülkenizde darbe yapabiliyorlarsa, ne ala, yok değilse kötü.

AGİT’in tepesindeki adam darbeci.

Alman bir direktörleri var Michael Georg Link.

Bu adamın casusluk firarisi Can Dündar’a alternatif Nobel ödülü verdiği ortaya çıktı.

Türkiye’ye gelen referandumu inceleyip, evet çıkınca, olumsuz rapor hazırlayan gözlemcilerden 5’i de PKK yandaşı, destekçisi, sözcüsü.

Alman Andrej Hunko, Avusturyalı Alev Korun, İspanyol Ana Miranda, Danimarkalı Nikolaj Villumsen ve Litvanyalı Ricardas Ramoska.

PKK-PYD terör örgütü ve onların uzantılarıyla işbirliği yapan Avrupalı milletvekilleri bunlar.

Türkiye’nin davetiyle geldikleri referandumda, istemedikleri sonuç çıkınca, olumsuz rapor yazdılar.

Mısır’da darbecilerin anayasasına övgü yağdıran AGİT, Türkiye’de sivil anayasanın kabul edildiği referanduma demokratik değil diye rapor yazıyorsa, AGİT’in seçimlere verdiği karnenin demokratik çerçevede hiçbir hükmü yoktur.

HABER7

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