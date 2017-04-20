Dünyada eşi benzeri yok! Gemi hapishane...

Fransız mimarlar tarafından tasarlanan gemi hapishanede binlerce hücre yer alacak. Hayata geçmesi durumunda türünün tek örneği olacak.

Devasa büyüklükte bir kargo gemisi üzerine inşa edilecek olan binlerce hücre… Bir kargo gemisi üzerine yapılacak olan hapishane, Orta Amerika ülkesi Panama’nın başkenti Panama City civarındaki uluslararası sularda yüzecek.

Sadece dünya çapında oldukça yüksek miktarlarda sahtekarlık ya da vergi kaçakçılığı gibi suçlardan ceza alan dünyanın zengin ve güçlü isimlerinin olacağı hapishane, hayata geçtiği takdirde türünün tek örneği olacak.

Tam olarak 3.300 mahkum burada cezasını çekecek. Hapishanenin bir tarafı erkeklerin, diğer tarafı ise kadınların olacağı şekilde ikiye bölünecek.

350 metre uzunluğunda, 100 metre yüksekliğindeki gemi hapishanede hücreler 9 metrekare alana sahip olacak.

Üç bölümden oluşacak hapishanede en önde hücreler, ortada yöneticinin ofisi ve düzensiz alan, arka tarafta ise gardiyanlara ait 36 metre karelik iki katlı apartman daireleri yer alacak. Düzensiz alan denilen yerde mahkumlar için jimnastik salon, çalışma ve dinlenme alanları bulunacak.

Gemiyi Fransa’daki Ecole d’Architecture de Paris-Belleville isimli bir mimarlık fakültesinin mimarları tasarladı.

Milliyet