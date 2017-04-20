CNN'den skandal anket! 'Evet' seçmenine hakaret

Yıllardır kaybettikleri her seçim sonrası seçmeni aşağılayan çevreler yine sahnede...

Evet cephesi sandıktan zaferle çıktı. Bu zafer Avrupalıları da çılgına çevirdi. Referandum öncesi açıkça Hayır kampanyasına destek verip, anayasa değişikliğini destekleyen programları iptal eden Avrupa ülkeleri şimdi de Türkiye'deki müttefiki CNN Türk aracılığıyla 'EVET'e oy veren seçmenin eğitim düzeyini üzerinden 'cahil seçmen evet verdi' algısı yapmaya çalıştı.

Fransa merkezli uluslararası araştırma kuruluşu IPSOS tarafından CNN Türk için 17 Nisan günü 81 ilde Türkiye'deki seçmen nüfusunu temsil eden 1501 kişiyle görüşmeler yoluyla gerçekleştirildi.



SKANDAL ANKET



Ankette ilkokul mezunu ya da eğitimsiz seçmen arasında “Evet” oranı yüzde 70'e yükseldiği İlkokul düzeyinde yüzde 70 olan “Evet” oranı ortaokul düzeyinde yüzde 57'ye, lise düzeyinde yüzde 42'ye, üniversite düzeyinde ise yüzde 39'a düştüğü ifade edildi.



İlkokul düzeyinde yüzde 30 olan “Hayır” oranı, Ortaokul düzeyinde yüzde 43'e, lise düzeyinde yüzde 58'e ve üniversite düzeyinde yüzde 61'e çıkıyor. Ancak “Hayır” oyu veren üniversite mezunu seçmenin yüzde 35'i de başka ülkelere gitmenin yolunu aradığı öne sürüldü.





EVET SEÇMENİ YİNE AŞAĞILANDI

Yıllardır kaybettikleri her seçim sonrası seçmeni aşağılayan ona 'göbeğini kaşıyan adam' 'benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir değil' diyen malum kafa son referandum sonrası yine hortladı. CNN Türk için ve sadece 1501 kişiyle yapılan ankette açıklanan sonuçlarda 'Evet'e oy veren seçmenin eğitimsiz olduğu algısı yaratılırken skandal anket CNN Türk ekranlarında yayınlandı.

Sosyal medyada evet oyu verenlere her türlü hakareti eden çevreler CNN'in bu anketi üzerinden kendilerini 'eğitimli' varsayıp evet oyu kullanan seçmeni 'cahil' olmakla itham etti.