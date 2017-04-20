Dünya devinin gelmesine bir adım kaldı

Dünyanın en büyük mühendislik firmalarından olan 250 yıllık GKN'nin Tozmetal Ticaret ve Sanayi A.Ş`yi alıp bu sektörde Türkiye'ye girmesine tek bir adım kaldı.

Geçtiğimiz hafta GKN'nin İngiltere'deki merkezi tarafından duyurulan satın almaya ilişkin anlaşma bugün Rekabet Kurulu'na gönderildi. Kurul'un onay vermesinin ardından GKN Tozmetal'i alarak toz metal sektöründe Türkiye pazarına adım atmış olacak.



GKN ile Tozmetal arasındaki devir anlaşması Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde "Tozmetal Ticaret ve Sanayi A.Ş. 'nin tek kontrolünün GKN plc tarafından, iştiraki GKN lndustries Limited aracılığıyla devralınması" ifadesi ile yer aldı.



GKN'nin Tozmetal'i satın almasına ilişkin duyuruyu GKN Powder Metalurji CEO'su Peter Oberparleiter yapmıştı.



Oberparliter, Tozmetal'in çok iyi işleyen bir firma olduğunu ve toz metal pazarındaki mevcudiyetlerini tamamlayacağını ifade ederek büyük bir heyecan duyduklarını söylemişti.

TOZMETAL TÜRKİYE'DE SEKTÖRÜN LİDERİ

1973 yılında Sadettin Kardeşler tarafından kurulan Tozmetal, metal tozlarından parça üreterek başta otomotiv yan sanayi olmak üzere, beyaz eşya ve diğer tüm sektörlere üretim yapıyor.



2016 yılını 30 milyon dolarlık satış geliri ile tamamlayan şirket, 6 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 7 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteriyor. Ürün gamı 1500 parçanın üzerinde olan Tozmetal, Türkiye'de sektörünün lideri konumunda bulunuyor.



ABD'deki Köhler ve Tecumseh gibi yerleşik firmaların ihtiyaç duyduğu parçaları imalatını gerçekleştiren şirket, ayrıca VW Audi Grubu, GM Opel, Renault gibi Avrupa'daki birçok kuruluşun onaylı imalatçısı durumunda.



Yıllık kapasitesi 2 bin ton olan firma üretiminin yüzde 85'ini ihraç ediyor.



Şirketin Yönetim Kurulu, kurucu Kardeşler Ailesi'nden oluşuyor.



GKN DÜNYA DEVİ, 58 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR



Tozmetal'i alarak Türkiye pazarına adım atan GKN Mühendislik ise tam anlamı ile bir dünya devi. Yaklaşık 250 yıl önce İngiltere'de kurulan şirketin geçen seneki satışları 11.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. 30'dan fazla ülkede faaliyet gösteren GKN'de 58 bin kişi çalışıyor.



Global bir mühendislik firması olan grup, havayolu araçlarından otomotive, askeri parçalardan tarım endüstrisine çok geniş bir alanda faaliyet gösteriyor.



ESKİŞEHİR'DE FABRİKASI VAR



Öte yandan GKN'ye bağlı bir şirket olan GKN Driveline'ın da Türkiye'de yatırımı bulunuyor. Dünyanın önde gelen otomotiv aktarma organları tedarikçisi olan GKN Driveline, 2009 yılında Eskişehir'de bir fabrika kurarak üretime başlamış, 2014 yılında da kapasite artırımına gitmişti.