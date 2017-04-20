20 Nisan 2017 Perşembe24 Recep 1438
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CHP, AİHM'e gidebirler mi? Adalet Bakanı Bozdağ cevap verdi

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Adalet Bakanı Bozdağ, CHP'nin referandum itirazı ile ilgili "AİHM'e başvuru yapılabilir ama bu başvurudan netice alınamaz." dedi.
CHP, AİHM'e gidebirler mi? Adalet Bakanı Bozdağ cevap verdi
CHP, AİHM'e gidebirler mi? Adalet Bakanı Bozdağ cevap verdi CHP, AİHM'e gidebirler mi? Adalet Bakanı Bozdağ cevap verdi CHP, AİHM'e gidebirler mi? Adalet Bakanı Bozdağ cevap verdi

Adalet Bakanı Bozdağ, CHP'nin referandum itirazı ile ilgili "AİHM'e başvuru yapılabilir ama bu başvurudan netice alınamaz. Türkiye'nin taraf olduğu sözleşme taraflara başvuru hakkı vermiyor." dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, canlı yayında önemli açıklamalar yaptı.

Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

(YSK'nın halk oylamasının iptaline ilişkin başvuruyu reddetmesi ile ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Bozdağ, "YSK'nın bu kararı doğru bir karardır. Çünkü YSK sadece bugün değil geçmişte de benzer konuları değerlendirmiş ve her zaman değerlendirdiğinde benzer yönde karar vermiş" dedi.

ANAYASA MAHKEMESİNİN HAKKI YOKTUR

Adalet Bakanı Bozdağ: "Anayasa Mahkemesinin halk oylaması kararını inceleme hakkı ve yetkisi yoktur. Anayasa'ya göre de Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmelere göre de yoktur. Bizim kanunlarımıza göre de yoktur. Çünkü anayasamız Yüksek Seçim Kurulu kararlarının kesin olduğunu ve bu kararlara karşı hiçbir merciye başvurulamayacağını açıkça hükme bağlıyor. Bu "hiçbir merci"nin içerisinde Anayasa Mahkemesi de vardır. Böyle bir müracaat yapsa bile Anayasa Mahkemesinin, bu müracaat karşısında bunun reddi dışında bir seçeneği önünde yoktur."

AİHM'E GİDEBİLİR Mİ?

AİHM'e başvuru yapılabilir ama bu başvurudan netice alınamaz. Çünkü Türkiye'nin taraf olduğu sözleşme taraflara başvuru hakkı vermiyor. Geçmişte Mansur Yavaş hadisesi var. O da Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor ve AYM bu konuda "Ben buna bakamam, AİHM'e de bu konu gidemez" diyor. AİHM'in yetkisi dışında. 

AİHM başka bir başvuruda referandumun kendi incelemeleri dışında olduğuna hükmediyor. Çok açık kararlarla ortaya konuşmuş bir durum. 

'BU AGİT'İN RAPORU OLAMAZ'

Uzun zamandır AB ve Avrupa Konseyi adına Türkiye’ye gelen raportörler, gözlemciler, inanarak söylüyorum AB adına bu gözlemleri yapıyorlar, yoksa Türkiye aleyhine faaliyet gösteren terör örgütleri adına mı yapıyorlar, bunu anlamakta güçlük çekiyorum. AB’yi de yanıltıyorlar Türkiye hakkında karar verecek bütün uluslararası örgütleri de yanıltıyorlar. Ben buradan AB’ye sesleniyorum. Lütfen bundan sonra Türkiye’ye göndereceğiniz gözlemcilerin PKK, DHKP-C, FETÖ ve diğer terör örgütleri ile bağlantılarını araştırın. Aramızda yaşanan sorunlardan biri de bu. Raportörlerin Türkiye hakkında yanlış bilgiler vermesi.

Bu raportörlerin raporu emin olun AGİT’in raporu olamaz. Bu raportörler AGİT adına mı yoksa terör örgütleri adına mı görev yaptılar AGİT’in bunu sorgulaması gerek. Bu rapor tamamen Türkiye’yi dünya kamuoyunda tartıştırmak amacıyla hazırlanmış ve hep olumsuz şeyleri koyuyorlar. Hayır propagandasının engellendiğine dair kanaatler yaymaya çalışıyorlar. Allah aşkına Sayın Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin neresinde konuşmasına engel olundu?

Bakın bir CHP milletvekili çıktı ve Samsun’a çıkarız denize dökerek diyerek evet verecekleri tehdit etti. Sen bunu niye yazmadın bu rapora. İstanbul’da kahveye girerek elinde silah yüzünde maske... Somut delil, şaibe filan da yok. Bunu niye yazmadınız. Hep terör örgütlerinin, Türkiye aleyhine çalışanların söylediklerini derleyip AGİT raporu haline getirmişler. Bu raporun bir kıymeti yoktur. Kim ki bu rapora bakıp Türkiye’deki referandumu değerlendirirse yanlış yapmış olur.

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