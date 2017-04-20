Beraber yola çıktılar! Bugün fırlatıldı

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Amerikalı astronot ve Rus kozmonot taşıyan Soyuz uzay kapsülü fırlatıldı.

Soyuz uzay kapsülü Uluslararası uzay istayonundan fırlatıldı. İlk kez bir ABD’li astronot ile Rus kozmonot iki kişi olarak birlikte uzay yolculuğuna çıktı.

NASA’dan Jack Fischer ikle Rusya’dan Fyodor Yurchikhin Kazakistan’dan soyuz uzay kapsülüyle fırlatıldı. Kapsül uzay istasyonuna kenetlenmeden önce yolculuğu 6 saat sürecek.

5 ay boyunca uzayda kalacak olan Fischer ve Yurchikhin istasyondaki 3 kişilik mürettabata katılacak. Mürettabattan biri Rusya’dan Oleg Novitskiy biri Fransız Thomas Pesquet. Üçüncü astronot ise uzaydaki en yaşlı kadın olarak tanımlanan NASA’dan Peggy Whitson…