FETÖ'cü Rubin'den skandal açıklama

ABD eski Başkanı George Bush'un danışmanlığını yapan ve FETÖ'nün Amerika'daki kalkanı haline gelen Michael Rubin skandal bir yazı daha kaleme aldı.

Newsweek'te yayınlanan yazısında Rubin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupalı siyasetçilere suikast yaptıracağı safsatasını ortaya attı.

FETÖ'cülerin Amerika'daki sesi haline gelen Michael Rubin, "Erdoğan, Avrupa'ya suikastçiler mi gönderecek" başlığıyla bir yazı kaleme aldı.

Haftalık Amerikan haber dergisi Newsweek'teki yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Rubin "Avrupalı liderlerin, Türkiye'den gelen son tehididi ciddiye alması gerekiyor. Türk basınında mafya olarak bilinen milliyetçi Sedat Peker, geçtiğimiz günlerde Avrupa'daki istikrarı bozmak için diasporayı kullanmakla tehdit etti." dedi. Rubin, Sedat Peker'in Avrupalı başbakan ve bakanları öldürtmek istediği iddiasında da bulundu.

İddialarını Sedat Peker üzerine kuran Rubin ayrıca, ABD'nin de benzer risklerle karşılaşabileceğini öne sürdü.

"TÜRKİYE İSLAMİ ÇİZGİYE KAYIYOR"

Türkiye'nin referandumla birlikte daha fazla İslami çizgiye kayacağını belirten Rubin "İran Devrimine benzer bir süreç yaşanabilir" dedi.

ERDOĞAN'I TEHDİT ETMİŞTİ

Michael Rubin geçtiğimiz günlerde de Twitter üzerinden "Recep Tayyip Erdoğan artık yolun sonuna geldi. Erdoğan yolsuzluklar yapmazsa ve cehalet içinde olmasaydı, insanlar kendisine hakaret etmezlerdi" ifadelerini kullanmıştı.

FETÖ'CÜ KALEM DARBEYİ 3 AY ÖNCEDEN FISILDAMIŞTI

Michael Rubin, 15 Temmuz darbesinden dört ay önce Türkiye'deki askeri darbenin ilk mesajını verdiği ortaya çıkmıştı.

American Enterprise Institute'de yayınlanan makalesinde Michael Rubin “İddia etmiyorum ama Türkiye'de ordu, Mısır'da Sisi'nin yaptığının benzerini yapabilir, Erdoğan'ın kaya gibi politikası, sert bir kayaya çarparsa kimse şaşırmasın" ifadelerini kullanmıştı. Rubin ayrıca "Erdoğan uzun zaman önce Türk ordusuna diz çöktürmek istedi. İktidarının ilk on yılında, hem ABD hem de AB ona destek verdi. Fakat bu durum Erdoğan'ın o zamanki yabancı ateşli savunucularının onun deliliği ve otokratik eğilimlerinin arttığını görmeden önceye hastı" vurgusunu yapmıştı.

YENİ ŞAFAK