20 Nisan 2017 Perşembe24 Recep 1438
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Hayrettin Karaman Hoca'dan referandum sonuçları değerlendirmesi

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Hayrettin Karaman Hoca, oylamada EVET demenin farz olduğu görüşünü yenileyerek, halkın yüzde elliden fazlasının bu farzı yerine getirdiğini yazdı.
Hayrettin Karaman Hoca'dan referandum sonuçları değerlendirmesi
Hayrettin Karaman Hoca'dan referandum sonuçları değerlendirmesi Hayrettin Karaman Hoca'dan referandum sonuçları değerlendirmesi Hayrettin Karaman Hoca'dan referandum sonuçları değerlendirmesi

Ülkemizin sayılı İslam Hukuku Profesörlerinden olan Hayrettin Karaman Hoca, referandum sonucunu değerlendirirken, oylamada EVET demenin farz olduğu görüşünü yenileyerek “Halkın yüzde elliden fazlasının bu farzı yerine getirmiş olması Türkiye'deki dindarlık oranlarına göre önemli bir gelişmedir” dedi.

Karaman Hoca’nın Yenişafak’taki yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Hayatımızda İslam'ın adım adım çoğalmasını ve tamamlanmasını istiyorsak -ki, bunu istemek farzdır- ve bu anayasa değişikliği de bu adımlardan birini teşkil edecek veya adımları kolaylaştıracaksa -farzı tamamlayan, farzın gerçekleşmesine vesile olan da farzdır kuralına göre- oylamada evet demek farz olur (Bu benim görüşümdür).

Halkın yüzde elliden fazlasının bu farzı yerine getirmiş olması Türkiye'deki dindarlık oranlarına göre önemli bir gelişmedir. Keşke halkımızın bu kadarı, bırakın farzı tamamlayan şeyleri, farzların, vaciplerin kendilerini yerine getirseler, haramlardan uzak dursalar ve erdemler dini olan İslam'ı kamil manada yaşasalar ülkemiz bir başka ülke olur; toplumda huzur, barış, adalet, edep, emeğin ve helalin değeri hakim hale gelirdi.

Her şeye rağmen halkımızın kahir çoğunluğunun kendini Müslüman bilmesi, kusurlarına rağmen imanını koruması, bu imanın verdiği sezgi ve irfan sayesinde bilgiçleri yanıltan sonuçlara imza atması şükretmemiz gereken bir vakıadır.

Benim görüşüm, belli bir kuralın belli bir olaya uygulanması manasında bir yorumdur, bir içtihaddır. Bu yoruma katılmamak “farzdan, vacipten kaçmak” manasına gelmez. Dini inancı gereği evet diyen de hayır diyen de bizim orana dahildir.

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