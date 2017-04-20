20 Nisan 2017 Perşembe24 Recep 1438
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CHP'li vekilden ekonomik boykot açıklaması

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CHP'li vekilden ekonomik boykot açıklaması
CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray ekonomik boykota başladığını belirtti.
CHP'li vekilden ekonomik boykot açıklaması CHP'li vekilden ekonomik boykot açıklaması CHP'li vekilden ekonomik boykot açıklaması

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Aytun Çıray "Zorunlu alışverişlerim dışında ekonomik faaliyetlerimi en aza indiriyorum. Sözcü'den başka gazete bile almayacağım." dedi.

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