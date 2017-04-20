Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Aytun Çıray "Zorunlu alışverişlerim dışında ekonomik faaliyetlerimi en aza indiriyorum. Sözcü'den başka gazete bile almayacağım." dedi.
20 Nisan 2017 Perşembe24 Recep 1438
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CHP'li vekilden ekonomik boykot açıklaması
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