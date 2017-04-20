Rusya'dan el altından yeni atak!

Türkiye ile Rusya arasında tarım ürünlerine karşılıklı yaptırım ve vergi uygulamalarının aşılması için müzakereler devam ederken, Türkiye için “sürpriz” bir haber geldi.

Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan’ın üyesi olduğu Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkelerine portakal dahil bazı tarım ürünlerinin ithalatında yüzde 5’lik gümrük vergisi konulması için hazırlık yapılıyor.

İzvetsiya gazetesinin bugün manşetten verdiği habere göre, portakal dışında üzüm, hurma, fıstık, Brüksel lahanası da, ek gümrük vergisi konulması planlanan ürünler arasında yeralıyor.

YIL SONUNA KADAR UZATILDI



Hazırlanan teklifte portakal, üzüm, fıstık ve hurma için yüzde 5, Brüksel lahanası için yüzde 13 vergi öngörülüyor. Teklifte portakal için yüzde 5 vergi dışında gümrük vergisinde esas alınacak “minimum fiyat” uygulamasına da geçilmesi isteniyor. Şu anda üzerinde çalışılan tasarının 27 Nisan’da karara bağlanması bekleniyor.

UYGULAMALAR TÜRKİYE'Yİ HEDEFLİYOR



Uzmanlar özellikle portakalda vergi uygulamasının önemli sonuçları olacağı değerlendirmesini yapıyor.

Rusya ve diğer Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkeler, 2 Ocak’tan beri portakalın gümrüksüz girişine imkan veriyordu. Uygulama yıl sonuna kadar uzatılmıştı.

Uygulamanın en büyük zararı Türk ürünlerine olacak. Türk turunç ürünlerine Rusya ambargosu 1 Ocak-9 Ekim 2016 tarihleri arasında uygulanmıştı. Geçen yılın son 3 ayında Türkiye’nin Rusya’ya 47 milyon dolarlık portakal satabildiği belirtildi.

Avrasya Ekonomik Birliği’nden Veronika Nikişina, Mısır, İran ve İsrail ile bu ürünlerde “gümrüksüz rejim” için müzakereler yürütüldüğünü açıkladı. Rus yetkili, bu ülkelerden ürün akışının sorunsuz sürmesinin hedeflendiğini vurguladı. Bu durumda uygulamanın özellikle Türkiye’yi hedeflediği sonucu çıkıyor.

6-7 MAYIS'TA ZİRVE VAR

Bu gelişme medyaya yansırken, Türkiye ile Rusya arasında tarım ürünlerinde yaptırımların kaldırılması pazarlığı da sürüyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Rusya ile ticari ilişkiler ve yasakların kaldırılmasına yönelik heyetler arası görüşmelerin verimli geçtiğini belirterek, "Gelecek hafta Rusya'dan bir teknik heyet Türkiye'de olacak. Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç de 6-7 Mayıs'ta Türkiye'ye gelecek, nihai müzakereleri yapacağız" dedi.

Şimşek, IMF-Dünya Bankası Bahar Dönemi Toplantıları için ABD'ye gidişi öncesinde, Rusya'da dün gerçekleştirdiği temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın uyguladığı ekonomik tedbirleri ve ticari ilişkileri görüşmek üzere, aralarında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de bulunduğu heyet üyeleriyle dün Moskova'ya gittiklerini hatırlatan Şimşek, bu kapsamda Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç ile bir araya geldiklerini ve bütün sorunları görüştüklerini söyledi.

Görüşmelerde, yaş meyve ve sebze ithalatına uygulanan yasakların kaldırılmasının ele alındığını anlatan Şimşek, müteahhitlik başta olmak üzere sektör faaliyetleriyle Türk işçi çalıştırılması ve karayolu ulaştırmasındaki engellerle vize uygulamalarında eskiye dönüşün sağlanmasının değerlendirildiğini kaydetti.

Sputnik'in haberine göre Şimşek, "Moskova'daki heyetler arası görüşmelerimiz verimli geçti. Gelecek hafta Rusya'dan bir teknik heyet Türkiye'de olacak. Daha sonra 6-7 Mayıs'ta Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç de Türkiye'ye gelecek, nihai müzakereleri yapacağız" ifadelerini kullandı.

“SIRTIMIZDAN BIÇAKLANDIK…"

Öte yandan Başkan Putin'in Türkiye Rus savaş uçağını düşürdüğünde sarf ettiği "Sırtımızdan bıçaklanladık" açıklaması, bu kez Rusya Tarım Bakanı'ndan geldi. Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, buğday dahil bazı Rus tarım ürünlerinin Türkiye'ye gönderilmesinin sınırlanmasına ilişkin olarak, "Sırtımızdan bıçaklandık" dedi ve Türk domatesine kapıları açmayı düşünmediklerini bir kez daha ilan etti.

Türk ve Rus heyetlerinin başbakan yardımcıları düzeyinde soruna çözüm için müzakere masasına oturup 6-7 Mayıs'ta Türkiye'de soruna çözüm aramaya karar verdikleri günlerde, Tkaçev'in bu çıkışı dikkat çekti.

Sputnik'in haberine göre Tkaçev şöyle devam etti: "Rusya'nın, Türkiye'nin buğday almamasına dayanamayacağı söylenemez. Zira kendimize yeni pazarlar bulacağız. Fakat sağduyunun kazanacağından eminim. Türkiye de Rus buğdayıyla ilgileniyor."

'TÜRKİYE İLE UZLAŞIYI UMUYORUZ'

Türkiye'ye ürünlerini gönderemeyecek olmaları nedeniyle Rus tarımcıların 1.3 ya da 1.5 milyar dolarlık bir kayba uğrayacağını tahmin ettiklerini de kaydeden Tkaçev, "Bu bizim için kötü fakat kritik değil. En kötü olasılıkla kendimize yeni pazarlar bulacağız. Ancak (Türkiye ile) uzlaşı bulunacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Tkaçev ayrıca, Türkiye'den domates almaya yeniden başlamayı planlamadıklarını belirtti.

Bakan "Hükümetin tavrı şöyle: Hayır, domates pazarımızı Türk üreticilere açmayı planlamıyoruz. Her şeyden önce yerli (domates) üreticilerini destekleyeceğiz" dedi.

Türkiye, buğday ve bir dizi ürünün vergisiz ithal edildiği ülkelerin yer aldığı listeden Rusya'yı 15 Mart'ta çıkarmıştı.

Kommersant gazetesi, bunun 'fiili bir yasak' olduğunu yazmıştı.

Kommersant'ın bazı kaynaklarıysa, Türkiye'nin bu adımı, Rusya'nın Türkiye'den alınan domatese yönelik yasağı kaldırmamış olması yüzünden atmış olabileceğini söylemişti.