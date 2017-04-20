20 Nisan 2017 Perşembe24 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz gece ve gündüzün ardarda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Yûnus, 10/6
  • "Oruç, günahlardan koruyan bir kalkandır. Oruç tutmaya başladığınız zaman, oruçlu kimse kötü söz konuşmasın. Biri ona küfreder, yahut döver-söverse ben oruçluyum desin." (Buhâri, “Savm”, 9; Müslim, “Sıyâm”, 30)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:36Güneş 06:11Öğle 13:10İkindi 16:54Akşam 19:56Yatsı 21:24
    • 21°C Adana
    • 20°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 20°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 92.039 1.36
  • Altın: 150,493 -0.48
  • Dolar: 3,6500 -0.41
  • Euro: 3,9311 0.12

Rusya'dan el altından yeni atak!

»
Türkiye ile Rusya arasında tarım ürünlerine karşılıklı yaptırım ve vergi uygulamalarının aşılması için müzakereler devam ederken, Türkiye için “sürpriz” bir haber geldi.
Rusya'dan el altından yeni atak!
Rusya'dan el altından yeni atak! Rusya'dan el altından yeni atak! Rusya'dan el altından yeni atak!

Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan’ın üyesi olduğu Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkelerine portakal dahil bazı tarım ürünlerinin ithalatında yüzde 5’lik gümrük vergisi konulması için hazırlık yapılıyor.

İzvetsiya gazetesinin bugün manşetten verdiği habere göre, portakal dışında üzüm, hurma, fıstık, Brüksel lahanası da, ek gümrük vergisi konulması planlanan ürünler arasında yeralıyor.

YIL SONUNA KADAR UZATILDI

Hazırlanan teklifte portakal, üzüm, fıstık ve hurma için yüzde 5, Brüksel lahanası için yüzde 13 vergi öngörülüyor. Teklifte portakal için yüzde 5 vergi dışında gümrük vergisinde esas alınacak “minimum fiyat” uygulamasına da geçilmesi isteniyor. Şu anda üzerinde çalışılan tasarının 27 Nisan’da karara bağlanması bekleniyor.

UYGULAMALAR TÜRKİYE'Yİ HEDEFLİYOR

Uzmanlar özellikle portakalda vergi uygulamasının önemli sonuçları olacağı değerlendirmesini yapıyor.

 Rusya ve diğer Avrasya Ekonomik  Birliği üyesi ülkeler, 2 Ocak’tan beri portakalın gümrüksüz girişine imkan veriyordu. Uygulama yıl sonuna kadar uzatılmıştı.

Uygulamanın en büyük zararı Türk ürünlerine olacak. Türk turunç ürünlerine Rusya ambargosu 1 Ocak-9 Ekim 2016 tarihleri arasında uygulanmıştı. Geçen yılın son 3 ayında Türkiye’nin Rusya’ya 47 milyon dolarlık portakal satabildiği belirtildi.

Avrasya Ekonomik  Birliği’nden Veronika Nikişina, Mısır, İran ve İsrail ile bu ürünlerde “gümrüksüz rejim” için müzakereler yürütüldüğünü açıkladı. Rus yetkili, bu ülkelerden ürün akışının sorunsuz sürmesinin hedeflendiğini vurguladı. Bu durumda uygulamanın özellikle Türkiye’yi hedeflediği sonucu çıkıyor.

6-7 MAYIS'TA ZİRVE VAR

Bu gelişme medyaya yansırken, Türkiye ile Rusya arasında tarım ürünlerinde yaptırımların kaldırılması pazarlığı da sürüyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Rusya ile ticari ilişkiler ve yasakların kaldırılmasına yönelik heyetler arası görüşmelerin verimli geçtiğini belirterek, "Gelecek hafta Rusya'dan bir teknik heyet Türkiye'de olacak. Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç de 6-7 Mayıs'ta Türkiye'ye gelecek, nihai müzakereleri yapacağız" dedi.

Şimşek, IMF-Dünya Bankası Bahar Dönemi Toplantıları için ABD'ye gidişi öncesinde, Rusya'da dün gerçekleştirdiği temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın uyguladığı ekonomik tedbirleri ve ticari ilişkileri görüşmek üzere, aralarında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de bulunduğu heyet üyeleriyle dün Moskova'ya gittiklerini hatırlatan Şimşek, bu kapsamda Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç ile bir araya geldiklerini ve bütün sorunları görüştüklerini söyledi.

Görüşmelerde, yaş meyve ve sebze ithalatına uygulanan yasakların kaldırılmasının ele alındığını anlatan Şimşek, müteahhitlik başta olmak üzere sektör faaliyetleriyle Türk işçi çalıştırılması ve karayolu ulaştırmasındaki engellerle vize uygulamalarında eskiye dönüşün sağlanmasının değerlendirildiğini kaydetti.

Sputnik'in haberine göre Şimşek, "Moskova'daki heyetler arası görüşmelerimiz verimli geçti. Gelecek hafta Rusya'dan bir teknik heyet Türkiye'de olacak. Daha sonra 6-7 Mayıs'ta Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç de Türkiye'ye gelecek, nihai müzakereleri yapacağız" ifadelerini kullandı.

“SIRTIMIZDAN BIÇAKLANDIK…"

Öte yandan Başkan Putin'in Türkiye Rus savaş uçağını düşürdüğünde sarf ettiği "Sırtımızdan bıçaklanladık" açıklaması, bu kez Rusya Tarım Bakanı'ndan geldi. Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, buğday dahil bazı Rus tarım ürünlerinin Türkiye'ye gönderilmesinin sınırlanmasına ilişkin olarak, "Sırtımızdan bıçaklandık" dedi ve Türk domatesine kapıları açmayı düşünmediklerini bir kez daha ilan etti. 

Türk ve Rus heyetlerinin başbakan yardımcıları düzeyinde soruna çözüm için müzakere masasına oturup 6-7 Mayıs'ta Türkiye'de soruna çözüm aramaya karar verdikleri günlerde, Tkaçev'in bu çıkışı dikkat çekti.

Sputnik'in haberine göre Tkaçev şöyle devam etti: "Rusya'nın, Türkiye'nin buğday almamasına dayanamayacağı söylenemez. Zira kendimize yeni pazarlar bulacağız. Fakat sağduyunun kazanacağından eminim. Türkiye de Rus buğdayıyla ilgileniyor."

'TÜRKİYE İLE UZLAŞIYI UMUYORUZ'

Türkiye'ye ürünlerini gönderemeyecek olmaları nedeniyle Rus tarımcıların 1.3 ya da 1.5 milyar dolarlık bir kayba uğrayacağını tahmin ettiklerini de kaydeden Tkaçev, "Bu bizim için kötü fakat kritik değil. En kötü olasılıkla kendimize yeni pazarlar bulacağız. Ancak (Türkiye ile) uzlaşı bulunacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Tkaçev ayrıca, Türkiye'den domates almaya yeniden başlamayı planlamadıklarını belirtti.

Bakan "Hükümetin tavrı şöyle: Hayır, domates pazarımızı Türk üreticilere açmayı planlamıyoruz. Her şeyden önce yerli (domates) üreticilerini destekleyeceğiz" dedi.

Türkiye, buğday ve bir dizi ürünün vergisiz ithal edildiği ülkelerin yer aldığı listeden Rusya'yı 15 Mart'ta çıkarmıştı.

Kommersant gazetesi, bunun 'fiili bir yasak' olduğunu yazmıştı.

Kommersant'ın bazı kaynaklarıysa, Türkiye'nin bu adımı, Rusya'nın Türkiye'den alınan domatese yönelik yasağı kaldırmamış olması yüzünden atmış olabileceğini söylemişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Rusya'dan el altından yeni atak!Rusya'dan el altından yeni atak!Türkiye ile Rusya arasında tarım ürünlerine karşılıklı yaptırım ve vergi uygulamalarının aşılması için müzakereler devam ederken, Türkiye için “sürpriz” bir haber geldi.
Almanya'dan Türkiye itirafı! Zararı bize olurAlmanya'dan Türkiye itirafı! Zararı bize olurAlman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması" ve "Alman askerlerinin İncirlik üssünden çekilmesiyle" ilgili olarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
FETÖ'cü Rubin'den skandal açıklamaFETÖ'cü Rubin'den skandal açıklamaABD eski Başkanı George Bush'un danışmanlığını yapan ve FETÖ'nün Amerika'daki kalkanı haline gelen Michael Rubin skandal bir yazı daha kaleme aldı.
Çin Müslüman isimlerini yasakladıÇin Müslüman isimlerini yasakladıÇin yönetimi, çok sayıda Müslüman isminin kullanımının yasaklandığını açıkladı. Yasaklanan isimler arasında "Muhammed, Ayşe, Fatma, Cihat, Mücahit" bulunuyor.
Dünyada eşi benzeri yok! Gemi hapishane...Dünyada eşi benzeri yok! Gemi hapishane...Fransız mimarlar tarafından tasarlanan gemi hapishanede binlerce hücre yer alacak. Hayata geçmesi durumunda türünün tek örneği olacak.
AGİT'in en tepesi de darbeci çıktıAGİT'in en tepesi de darbeci çıktıReferandumda milletin iradesine gölge düşürmek isteyen AGİT'in tepesindeki isim darbeci çıktı
  • Çakıldı! Cem Özdemir'e gurbetçilerden ders20 Nisan 2017 Perşembe 11:25
  • Uyanık olun! Açıkça 'Gezi'ye çağırdılar..20 Nisan 2017 Perşembe 11:06
  • Cumhurbaşkanlığı seçimine adaysız başladılar20 Nisan 2017 Perşembe 08:50
  • Atina'da patlama!20 Nisan 2017 Perşembe 08:47
  • Bağdadi'nin sağ kolu öldürüldü20 Nisan 2017 Perşembe 08:01
  • Almanları endişe sardı! Türkiye, Rusya ve İran...20 Nisan 2017 Perşembe 07:58
  • Emekli astronot: Uzayda hayat var19 Nisan 2017 Çarşamba 15:15
  • ABD'den referandum sonucuna ilişkin açıklama19 Nisan 2017 Çarşamba 12:43
  • AKPM gözlemcisinden teröre destek!19 Nisan 2017 Çarşamba 12:42
  • Rusya'dan flaş yasa tasarısı!19 Nisan 2017 Çarşamba 12:41
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri