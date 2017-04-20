Mersin E Tipi Kapalı Ceza Evi’nde bu sabah üst araması yapılırken infaz koruma memurlarıyla jandarma arasında çıkan arbedede 3 görevlinin yaralandığı açıklandı.
Konu ile ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklama şöyle:
“Mersin E Tipi Kapalı Ceza ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda 20/04/2017 günü saat 08.00 sıralarında, gündüz ve vardiya personelini getiren araçların kurum bahçesine giriş yaptığı esnada, Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı’nda görevli 2 uzman çavuş, 5 asker ve 3 cezaevi personeli arasında çıkan arbedede, A.A., N.T. ve M.S.A. isimli infaz ve koruma memurları yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır. Olayda göz yaşartıcı gaz kullanılmış olup, başkaca herhangi bir silah vb. kullanılmamıştır. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır.”
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Mersin Cezaevi’nde ortalık fena karıştı! Yaralılar var
Mersin E Tipi Kapalı Ceza Evi’nde bu sabah üst araması yapılırken infaz koruma memurlarıyla jandarma arasında çıkan arbedede 3 görevlinin yaralandığı açıklandı.
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