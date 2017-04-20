Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye dünyada ikinci sırada

Dünya çocuklarını Külliye'de kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye olarak bu haksızlığa isyan ediyor ve ciddi çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

- Suriye ve Irak'ta savaşın, Afrika'nın çeşitli yerlerinde açlığın pençesinde kıvranan tüm çocuklarına buradan selamlarımızı gönderiyorum. Kalplerimiz ve dualarımız onlarla. Kısa bir süre önce Suriye'de ikiz çocuklarını kaybeden Suriyeli bir baba ile görüştüm. O iki yavru yüzlerce çocuk Suriye'de kimyasal silahlarla öldürülmüştü. Artık bu tür ölümler olmasın diyoruz.

- Biz Türkiye olarak bu haksızlığa isyan ediyor ve ciddi çalışmalar yürütüyoruz. 3 milyon sığınmacıya kucak açtık. Çoğu çocuk. Bütün sıkıntılarını gideriyoruz. 6 yıl içinde 25 milyar dolar yatırım yaptık. Peki dünyadan bir şey geldi mi? AB'den 725 milyon dolar. BM'den 550 milyon dolar geldi. Ciddi bir yardım almıyor olmamıza rağmen 6 yıldır bu insanlarla ekmeğimizi bölüştük, bölüşmeye de devam edeceğiz.

"ABD'DEN SONRA İKİNCİ SIRADAYIZ"

Türkiye bu konuda ABD'den sonra ikinci sırada. Biz mazlum ve mağdurların yanında yer almaya devam edeceğiz.

"SİZLERDEN BİR RİCAM VAR..."

Kendi ülkesinde geleceğin yöneticisi olacak sizlerden bir ricam var: Lütfen sorumluluk sahibi olduğunuzda bugün sizin yaşınızda olan çocukların dünyanın dğer bölgelerinde hangi şartlarda yaşadığını unutmayın. Biz çocuklar yaşasın istiyoruz ki büyüdüklerinde daha güzel bir dünyaya katkı sağlasınlar istiyoruz.