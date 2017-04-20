Mattis: Nerede bir sorun varsa altında İran var

Ortadoğu turuna çıkan ABD Savunma Bakanı James Mattis, Arabistan'daki ziyaretinde İran'ı hedefine aldı. Mattis, Suudi Arabistan temaslarının ardından Mısır'a geçti.

Mattis, Suudi Arabistan ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede istikrarın sağlanması için İran'ın nüfuz alanını genişletme adımlarının engellenmesi gerektiğini savundu.

''BÖLGE İSTİKRARININ SARSILMASINDA İRAN'IN ROLÜ VAR''

Yemen'deki krize çözüm bulma çabalarına değinen Mattis, "Bölge istikrarının sarsılmasında İran'ın rolü var. Ancak İran nüfuzunu önlemek için Birleşmiş Milletler kontrolünde gerçekleşecek müzakerelerle Yemen'deki ihtilafları çözüme kavuşturmak gerekir" diye konuştu.

NEREDE SORUN İRAN ORADA

Mattis, İran'ın girişimlerinin Yemen ile sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Bölgede nerede bir sorun varsa bakın İran'ı göreceksiniz. İran'ın başka bir ülkenin istikrarını bozma ve Lübnan'daki Hizbullah gibi grupları oluşturma yönündeki çabalarını boşa çıkarmamız gerekir" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'a salı günü giden Mattis, dün Kral Selman bin Abdulaziz ve İkinci Veliaht Prens Savunma Bakanı Muhammed bin Selman ile bir araya gelmişti.

KAHİRE'DE SİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

ABD Savunma Bakanı ardından 23 Nisan'a kadar sürecek Ortadoğu ve Afrika turu kapsamında ikinci durağı olan Mısır'a geçti.

Mattis, Donald Trump döneminde ABD-Mısır ilişkilerinin iyileşmeye başladığı bir atmosferde Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ile görüştü.