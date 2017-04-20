AGİT'ten tehdit! Erdoğan buna yanaşmazsa...

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan (AGİT), anayasa değişikliği referandumundaki oy tartışması konusunda "Oylar yeniden sayılsın" önerisi geldi.

PKK'ya açık destek veren kişileri Türkiye'ye seçim gözlemcisi olarak gönderen AGİT'in Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü Michael Georg Link, Heilbronner Stimme gazetesine yaptığı açıklamada, "Oyların yeniden sayılması, seçim sürecine yönelik zayıflayan güveni artıracaktır" dedi.

TEHDİT ETTİLER

Türk hükümetinin AGİT raporunu dikkate almayacağı yönündeki beyanatlardan üzüntü duyduğunu kaydeden Link, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş birliğine yanaşmaması durumunda Türkiye'deki politik durumun kötüleşeceğini de öne sürdü.

'POLİTİK AÇIDAN SONUÇSUZ KALMAZ'

"Bizim raporlarımız sadece AGİT tarafından değil, aynı zamanda AB, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler tarafından değerlendirilir ve bu kurumlara referans teşkil eder" ifadelerini kullanan Link, Türkiye'nin, gözlemcilerinin tavsiyeleri konusunda AGİT ile iş birliği yapmaması durumunda, bunun başka devletler ve kurumlar tarafından eleştirileceği ve politik açıdan sonuçsuz kalmayacağı değerlendirmesinde bulundu.