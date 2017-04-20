20 Nisan 2017 Perşembe24 Recep 1438
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Mahkemede kıvırdı! Sözlerim ona değil

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Mahkemede kıvırdı! Sözlerim ona değil
Müjdat Gezen, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanmasından sonra yaptığı basın açıklamasında Burhan Kuzu'ya hakaret ettiği gerekçesi ile ifade verdi.
Mahkemede kıvırdı! Sözlerim ona değil Mahkemede kıvırdı! Sözlerim ona değil Mahkemede kıvırdı! Sözlerim ona değil

Müjdat Gezen, AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'ya "hakaret" ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

Anadolu Adalet Sarayı'na avukatı Emine Deniz Şeren ile birlikte gelen Gezen'in, burada Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcısınca "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı.

Müjdat Gezen'in ifadesinde, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanması olayının ardından okulda yaptığı basın toplantısı sırasında söz konusu sözleri sarf ettiğini belirterek, "Burada sadece Burhan Kuzu için sarf ettiğim söz kendi soyadı olan Kuzu'dur. Cümlenin devamında geçen ifadelerle bana hakaret eden diğer kişiler kastedilmiştir. Bu kişilere yönelik olarak ayrıca adli süreç başlattım." dediği öğrenildi.

Daha önceden Burhan Kuzu'nun kendisine yönelik bazı sözler söylediğini aktaran Gezen, ifadesinde şunları kaydetti:

"Basın toplantısında da, basın mensubunun Burhan Kuzu'nun bana yönelik sözlerini hatırlatması üzerine soruşturmaya konu sözleri sarf ettim. Ancak hakaret olarak algılanan diğer sözler Burhan Kuzu'ya değil, bana hakaret eden diğer kişilere yöneliktir. Bu kişiler hakkında tazminat davası açtım. Başsavcılığa da şikayette bulundum. Ayrıca Burhan Kuzu hakkında da tazminat davası açtım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ayrıca ben bir mizah sanatçısıyım. Basın toplantısında böyle bir soru sorulunca ben de mizahi bir dille cevap verdim. Kimsenin kişilik haklarını açıktan ihlal edecek bir söz sarf etmedim."

İfade verme işleminin ardından adliye bahçesinde basın mensuplarına açıklama yapan Gezen, "Burhan Kuzu bana hakaret etmişti, basın toplantısında bana sordular. Burhan Kuzu'nun dedikleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz diye. Yükmüşüm bu memlekete. Herhalde bu memleketten gitmemi isteyenlerden biri Burhan Kuzu. Bu laflarının cezasını çekecek mutlaka yargı önünde. Şikayeti üzerine ifade verdim." diye konuştu

SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİNDEN

AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Müjdat Gezen'in, Sanat Merkezi'ne yapılan kundaklama olayının ardından bazı gazete ve internet sitelerinde yer alan beyanlarında hukuka aykırı, eleştiri sınırlarını aşan, hakaret içeren açıklamalarda bulunduğu belirtilmişti.

Dilekçede, Gezen'in ayrıca yaptığı basın toplantısında Burhan Kuzu'nun soyadından yola çıkarak ağza alınmayacak şekilde imalı ifadelerle, onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici şekilde sözler sarf ettiği belirtilerek, Gezen hakkında "alenen basın yoluyla hakaret" suçundan kamu davası açılması talep edilmişti.

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