Tunceli helikopter şehitleri uğurlanıyor

Tunceli’nin Pülümür İlçesi'nde düşen helikopterde şehit olan polis memuru 26 yaşındaki Candaş Kaplan, Malatya’nın Akçadağ İlçesine bağlı Ortaköy Mahallesi’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Tunceli'nin Pülümür İlçesi yakınlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen polis helikopterinde şehit olan 12 kişiden, hakim 29 yaşındaki Onur Alan için, memleketi Ordu’nun Altınordu İlçesi'ndeki babaevi önünde tören düzenlendi.
Tabuta sarılıp ağlayan anne Fatma Alan, "Yavrum sana doyamadım ah yavrum" diye gözyaşı döktü. Şehit için helallik alındıktan sonra tabutu tören mangası tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Bu sırada şehidin ablası Pelin Şahin de kardeşinin tabutu altına girerek cenaze aracına kadar taşıdı. Dualar eşliğinde helallik alınan hakim Onur Alan'ın naaşı, cenaze namazının kılınacağı Ulu Cami'ye getirildi.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düşen helikopterde şehit olan polis memuru Azam Güdendede'nin cenazesi, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.
Şehidin naaşı Konya Müftüsü Ali Akpınar'ın Tarihi Namazgah'ta kıldırdığı cenaze namazının ardından, polis şehitliğine gözyaşları arasında defnedildi.
Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen polis memuru 27 yaşındaki Ahmet Cihan Kilci'nin cenazesi, Kayseri'nin Hacılar İlçesi'nde kılınan öğle namazının ardından, kent merkezindeki Asri Mezarlıkta bulunan Polis Şehitliğinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Helikopter kazasında şehit olan pilot komiser Abdullah Ortanca'nın cenazesi, memleketi İzmir'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit polisin babası Recep Ortanca ve annesi Saadet Ortanca'ya, oğullarının meslektaşları destek verdi, acılarını paylaştı.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düşen helikopterde şehit olan polis memuru Ekrem Dereli'nin cenazesi, memleketi Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde toprağa verildi.