20 Nisan 2017 Perşembe24 Recep 1438
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13 günlük bebeğe iş teklifi yaptılar

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13 günlük bebeğe iş teklifi yaptılar
THY, Gine-İstanbul seferini yapan uçakta 7 Nisan'da doğan Kadiju bebeğin gelecekte kendileri ile çalışmasını istediklerini açıkladı.
13 günlük bebeğe iş teklifi yaptılar 13 günlük bebeğe iş teklifi yaptılar 13 günlük bebeğe iş teklifi yaptılar

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 7 Nisan'da yapılan Konakri (Gine)-Vagadugu (Burkino Faso)-İstanbul seferinde dünyaya gelen Kadiju bebeğin gelecekte THY'de çalışmasını istediklerini bildirdi.

THY ÇALIŞANI OLARAK GÖRMEK İSTİYORUZ 

Doğuma yardımcı olan THY personelini tebrik eden Aycı: "Elbette ki bir jest düşünüyoruz. O bebek bizim uçağımızda dünyaya geldi. Umarım o bebeğin eğitimiyle ilgilenip daha sonra da iş hayatına başladığında THY'yi tercih etmesi noktasında elimizden geleni yapacağız. Uçağımızda doğan bebeği, ileride bir THY çalışanı olarak aramızda görmek istiyoruz. Bununla ilgili girişimleri de ilgili makamlar ve aileler nezdinde yapacağız." diye konuştu.

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TÜRK VATANDAŞLIĞI İÇİN ÇALIŞIRIZ

Aycı, ailesinin bebek için Türk vatandaşlığını seçmesi halinde de ilgili makamlara konuyu arz edeceklerini ve tekliflerini yapacaklarını kaydetti. 

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