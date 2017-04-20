10 yaşındaki otizimli çocuğa kelepçe

ABD’de ocak ayında 5 yaşındaki İranlı çocuğu kelepçe takılmasının yankıları sürerken bu kez de ABD’nin Florida eyaletindeki otizm hastalığı olan 10 yaşındaki öğrenciye kelepçe takıldı.

Florida Okeechobee Başarı Akademisi öğrencisi 10 yaşındaki otizm hastası John Benji Haygoog ismindeki öğrenci, okulda çıkardığı kavgalar yüzünden öğretmenleri tarafından polise şikayet edildi. Okula gelen polis ekipleri Haygoog’a kelepçe taktı.

DOKUNULMASINDAN RAHATSIZ OLDU

Kendisine dokunulmasından rahatsız olan Haygoog sürekli olarak polis ekiplerine “ne olduğunu anlamıyorum anne” diyerek gözyaşı döktü. Anne Luanne Haygoog’un ‘Oğlum otizm hastası. Ne yaptığınızı anlamıyor” şeklindeki tüm uyarılarına rağmen polis merkezine götürülen küçük çocuk 1 gece gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı. Anne Luanne Haygood ise o anları sosyal medya üzerinden paylaşarak tepki gösterdi.

OTİZM CEMİYETİ HAREKETE GEÇTİ

Amerikan Otizm Cemiyeti Başkanı Scott Badesch, destek vermek için Haygood ile temas kurduğunu söyledi. Badesch, Adalet Bakanlığına herhangi bir hatayı soruşturmasını isteyip istemediğini belirlemek için davayı incelediğini belirtti. Amerika eğitim bakanlığının sivil haklar dairesi devlet okullarında bu tür öğrencilerin çok fazla cezalandırıldığını belirterek soruşturma açılacağını kaydetti.

5 YAŞINDAKİ İRANLI ÇOCUĞA DA TAKMIŞLARDI

Geçtiğimiz ocak ayında ABD vatandaşı olan İran kökenli 5 yaşındaki bir çocuk havalimanında 5 saat boyunca elleri kelepçeli bir halde tutulmuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın sözcüsü skandal olayı savunmuş ve "Yaş ve cinsiyetinden dolayı birinin ABD'ye tehdit oluşturmayacağını varsaymak yanıltıcı ve yanlış" demişti.