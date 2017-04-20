20 Nisan 2017 Perşembe24 Recep 1438
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ABD'den çarpıcı Suriye iddiası!

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ABD'nin rejimine düzenlediği saldırısının ardından Şam yönetimi, savaş uçaklarının büyük bölümünü Tartus'taki Rus üssüne taşıyor. İddia ABD'li bir savunma yetkilisinden geldi.
ABD'den çarpıcı Suriye iddiası!
ABD'den çarpıcı Suriye iddiası! ABD'den çarpıcı Suriye iddiası! ABD'den çarpıcı Suriye iddiası!

İdlib'te düzenlenen kimyasal saldırının ardından ABD destroyerleri Akdeniz'den Suriye'nin Şayrat Hava Üssünü Tomahawk füzeleriyle vurmuştu. Şimdi iddiaya göre yeni adım Suriye'den geldi. Amerikalı yetkililere göre Şam yönetimi, savaş uçaklarının çoğunluğunu Rusya'nın Tartus'ta kullandığı üsse taşıyor.

AMAÇ, OLASI BİR ABD SALDIRISINDAN KORUNMAK

Amerikalı bir savunma bakanlığı yetkilisine göre, Suriye operasyonel olan savaş uçaklarının çoğunu, Rusya'nın Hmeymim Üssü'ne taşıyor. Amaç olası bir ABD füze saldırısından korunmak. Hmeymim Üssü, Rusya'nın askeri varlığının bulunduğu en büyük üs. Aynı zamanda uçaksavar füzelerinin de bulunduğu yer. Suriye ise Amerikalı yetkililerin iddiasını reddetti. Bölgedeki hareketlilik Hama cephesine destek için dedi.

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KİMYASAL MADDE KULLANILDIĞI KANITLANMIŞTI

İdlib'deki kimyasal saldırı sonrası Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Türkiye'ye ekip göndermiş, ekip numune toplamış ve saldırıdan yaralı kurtulanlarla görüşmüştü. O numuneler dört ayrı laboratuvarda incelendi. İncelemeden çıkan sonucu açıklayan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Başkanı Ahmet Üzümcü, "Saldırıda sarin ya da benzeri bir madde kullanıldı." dedi.

CNN TÜRK

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