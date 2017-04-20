20 Nisan 2017 Perşembe24 Recep 1438
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Çatışmalar sabahtan bu yana sürüyor

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Çatışmalar sabahtan bu yana sürüyor
Terör örgütü PKK'ya yönelik Bestler Dereler bölgesindeki operasyon devam ediyor. Öldürülen terörist sayısı 26'ya yükseldi.
Çatışmalar sabahtan bu yana sürüyor Çatışmalar sabahtan bu yana sürüyor Çatışmalar sabahtan bu yana sürüyor

Öldürülenler arasında PKK'nın Bestler-Dereler cephe sorumlusu İran uyruklu SORO kod adlı teröristin de olduğu belirlendi.

3. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı bünyesinde Şırnak'taki Bestler Dereler bölgesinde 19 Nisan akşamı anlık istihbarat sonucu jetler havalanmıştı. Operasyonda 11 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

Bölgedeki operasyonlar sürüyor. TSK'nın açıklamasına göre bu sabah 05:30’da bir mağarada yeri tespit edilen 4 terörist öldürüldü, bir terörist yaralı olarak yakalandı. 

TSK'nın son açıklamasına göre operasyon bugün Nalaguva bölgesinde tespit edilen teröristlere yönelik devam ediyor. 

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TSK'nın açıklaması şöyle:

"İlk tespitlere göre yedi terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Buna ilave olarak bir terörist de unsurlarımızca açılan ateş sonucu etkisiz hale getirilmiştir. Şu ana kadar operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26 olmuştur. Operasyon devam ediyor.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Besta (Bestler/Dereler) sözde cephe sorumlusu SORO kod (İran uyruklu) adlı terörist olduğu tespit edilmiştir."

AJANSLAR

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