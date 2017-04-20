20 Nisan 2017 Perşembe24 Recep 1438
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Otopsi sonucu açıkladı! İşte ölüm sebebi...

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Otopsi sonucu açıkladı! İşte ölüm sebebi...
55 yaşındaki Talip Talipoğlu'nun, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla yapılan detaylı otopsinin sonucu belli oldu.
Otopsi sonucu açıkladı! İşte ölüm sebebi... Otopsi sonucu açıkladı! İşte ölüm sebebi... Otopsi sonucu açıkladı! İşte ölüm sebebi...

İzmir'in Konak İlçesi Göztepe Mahallesi 76 Sokak'taki evinde geçen 21 Mart'ta fenalaşan gazeteci ve televizyon programı yapımcısı Tayfun Talipoğlu, hayatını kaybetti.

Önce İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Talipoğlu'nun cansız bedeni, daha sonra otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Burada yapılan otopside, Talipoğlu'nun vücudundan doku ve kan örnekleri alındı. Kars'ta dünyaya gelen ve meslek hayatında birçok başarıya imza atan Tayfun Talipoğlu, Ankara'daki Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası gözyaşları arasında Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KALP KRİZİ NETLİK KAZANDI

Daha önce 2 kez kalp krizi geçiren ve stent takılan Talipoğlu'nun, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan detaylı otopsinin sonucu çıktı. Buna göre, kanında herhangi yabancı bir maddeye rastlanmayan Talipoğlu'nun, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

AJANSLAR

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