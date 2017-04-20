20 Nisan 2017 Perşembe24 Recep 1438
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Deniz Baykal 'Maç daha bitmedi' diyor!

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Deniz Baykal 'Maç daha bitmedi' diyor!
Deniz Baykal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Maçı 1-0 da kazansanız 3 puan alırsanız, 5-0 da kazansanız 3 puan alırsınız, aslolan maçı kazanmaktır" sözlerine cevap verdi.
Deniz Baykal 'Maç daha bitmedi' diyor! Deniz Baykal 'Maç daha bitmedi' diyor! Deniz Baykal 'Maç daha bitmedi' diyor!

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda konuşan Eski Genel Başkan Deniz Baykal, Erdoğan'ın "Maçı 1-0 da kazansanız 3 puan alırsanız, 5-0 da kazansanız 3 puan alırsınız, aslolan maçı kazanmaktır" sözlerine yanıt verdi.

Baykal, yaptığı açıklamada "Bu tablo maçın bittiği anlamına gelmez.  Daha ikinci devre var" dedi.

Baykal konuşmasında şunları söyledi:

"BU ÖNEMLİ BİR BAŞLANGIÇTIR"

Bu duygunun bize yüklediği sorumluluğu hep beraber bir kez daha hissedelim istiyorum. Bundan sonrasına böyle bir noktadan yürümekte olduğumuzu söylemek istiyorum, bu bir son değil, önemli bir başlangıçtır. Türkiye açısından her türlü gücü, yetkiyi, devletin günlük siyaset dışında tutulması gereken olanakların seferber ederek yürütülen referandum karşısında toplumumuzun çeşitli kesimlerinin yeter artık dercesine dayatmacı girişimi frenleme konusunda yüksek bir iradeyi sergilediğine tanık olduk. Bu çok önemlidir. Ben ülkem ve partim adına iftihar ediyorum.

"İLK YAPILMASI GEREKEN İŞ TABLONUN DOĞRU OKUNMASI"

Bunu doğru okuyalım. İlk yapılması gereken iş bu tablonun doğru değerlendirilmesi ve anlaşılmasıdır. Elbette siyasette böyle bir sonuç ortaya çıkınca hepimizin refleksi bu tabloya sahip çıkmak, sonuçlar çıkarmak. Siyasetçi refleksi budur. Bizim içinde bulunduğumuz kritik ortamı değerlendirerek bu konuda çok soğukkanlı, gerekirse kendimize karşı acımasız bir yorum yapmamıza ihtiyaç var.

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