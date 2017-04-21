21 Nisan 2017 Cuma25 Recep 1438
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Fransız adaydan büyük gaf! O bir hristiyan

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Fransız adaydan büyük gaf! O bir hristiyan
Fransa'da iktidardaki Sosyalist Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Benoit Hamon, Ulusal Cephe'nin aşırı sağcı lideri Marine Le Pen hakkında istemeden gaf yaptı.
Fransız adaydan büyük gaf! O bir hristiyan Fransız adaydan büyük gaf! O bir hristiyan Fransız adaydan büyük gaf! O bir hristiyan

Fransa'da iktidardaki Sosyalist Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Benoit Hamon, Paris'te müslüman göçmenleri ziyaret etti. Oy toplama ziyaretinde müslüman göçmenlerin çocuklarıyla sohbet eden Fransız aday, çocukların ırkçı lider Marine Le Pen ile ilgili sorusuna şok bir yanıt verdi.

Pazar günü ilk turu yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin favorilerinden olan Ulusal Cephe'nin aşırı sağcı lideri Marine Le Pen, müslüman karşıtlığıyla biliniyor.
Müslüman göçmen çocuklar, Sosyalist aday Hamon'a "Marine Le Pen neden kötü birisi" diye bir soru yöneltti.

Fransız aday Hamon ise "Marine Le Pen neden kötü biri çünkü o bir Hristiyan" yanıtını verdi.

Gaf yaptığının farkına varan Hamon sonra hristiyanlığın kötülük anlamına gelmediğini söyleyerek, durumu düzeltmeye çalıştı.

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