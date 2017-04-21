Güneş maç sonunda açıkladı! 'Gelecek sezon...'

İşte Şenol Güneş'in maç sonu değerlendirmeleri:



"Mayıs'ı göremedik üzgünüz. 42 bin kişinin olağanüstü desteğiyle kazanmak istiyorduk, olamadık. Üzgünüz. Taraftarlarımız da en az bizim kadar çalıştılar. Maalesef, kazanmamıza rağmen penaltılarla kaybettik. Futbol bir oyun, olabilir. Maçtan önce oyuncularıma "Yeteneğiniz ve karakterinize güveniyorum" demiştim. Olağanüstü çalıştılar. Sağolsunlar mahcup etmediler. Uluslararası arenada hiç ezilmedik. Hem takımımızı, hem kulübümüzü, hem ülkemizi iyi temsil ettik. Kiev maçında şartlar farklıydı. Bunun dışında ülkemizi iyi temsil ettik. Gönül isterdi ki, biraz daha şans gülseydi ve bir tur daha gitseydik.

Zor maç olacağını biliyorduk. Oyuncularım da bu zorluğun bilincindeydi. Kramplar, sakatlıklar vardı ama kimse bir şeyi düşünmeden her şeyi sahaya verdi. Alnımız ak, başımız dik ama üzgünüz."

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE..."

"Hedefimiz bu turu geçip, arkasında 2 maçı da kazanınca rahat bir yarış yapacağımızı düşündük. UEFA'dan elendiğimiz için artık lige bakacağız. Gelecek sezon, bu taraftarla ve bu takımla Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkmaya çalışacağız."

"ESKİDEN ÇALIŞTIRIRDIM, İŞE YARAMAZDI"

"Penaltı atacak oyuncularım dışarı çıktı, Oğuzhan ve Quaresma. Eskiden çok çalıştırma yapardım ama işe yaramazdı. Oyuncularımı sorgulamak istemiyorum, hepsinin emeğine sağlık. Artık bu iş geride kaldı."

"BASIN TOPLANTISINDA DAYAK YİYORDUK"

"Orada basın toplantısını uzattığımız için dayak yiyorduk. Burada da aynısı var.

Böyle bir maçı sahamızda kaybetmek elbette üzüntü verici ama bu sonuca ve maça takılıp kalmayacağız"

"ŞİDDETİ ORTADAN KALDIRMANIN YOLU..."

"Suç yapan kimse, ona ceza verilmeli. Şiddeti ortadan kaldırmanın yolu, parayı alıp cebe atmak değildir. 10-20 tane adam, sahaya meşale atarsa, sahası kapanmıyor, Avrupa'dan men oluyor. Atarsa, ne yapacaklar?"

"KÜÇÜK İNSANLAR, KÜÇÜK İŞLERLE UĞRAŞIYORLAR"

"Beşiktaş'ın yolu açıktır, bu yolda devam edecektir. Kaos, kavga, spekülasyon peşinde olmadık. Kim ne diyor, demiyor, bakmadım. Biz ülkemizi temsil ediyoruz. Küçük insanlar, küçük işlerle uğraşır. Fenerbahçe, Galatasaray ne diyor, bilmiyorum. Her camiada küçük insanlar vardır"