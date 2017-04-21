21 Nisan 2017 Cuma25 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz gece ve gündüzün ardarda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Yûnus, 10/6
  • "Oruç, günahlardan koruyan bir kalkandır. Oruç tutmaya başladığınız zaman, oruçlu kimse kötü söz konuşmasın. Biri ona küfreder, yahut döver-söverse ben oruçluyum desin." (Buhâri, “Savm”, 9; Müslim, “Sıyâm”, 30)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:34Güneş 06:09Öğle 13:10İkindi 16:54Akşam 19:57Yatsı 21:25
    • 16°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 92.039 1.36
  • Altın: 150,096 -0.74
  • Dolar: 3,6503 -0.40
  • Euro: 3,9226 -0.10

Görmez: Küresel güçler İslam'ı düşman ilan etti

»
Görmez: Küresel güçler İslam'ı düşman ilan etti
Başkan Görmez, 'Küresel güçler İslam'ı düşman ilan etti. Düşman ilan edilen İslam'ın tam merkezine, içinde yaşadığımız topraklar, içinde yaşadığımız ülke yerleştirildi' dedi.
Görmez: Küresel güçler İslam'ı düşman ilan etti Görmez: Küresel güçler İslam'ı düşman ilan etti Görmez: Küresel güçler İslam'ı düşman ilan etti

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Ağrı Müftülüğünce Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, din görevlileriyle bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, 6 yıllık Diyanet İşleri Başkanlığı döneminde ülkede gitmediği birkaç ilden birinin Ağrı olduğunu söyledi.

Büyük badire ve zorluklardan geçtiklerini belirten Görmez, "Sadece bizler değil bütün insanlık, dünya, kainat ve coğrafyamız çok büyük zorluklardan geçti. En büyük zorluk da emanı kaybetmek çünkü emanı kaybetmek hayatı kaybetmektir." diye konuştu.

"İman, eman ve emanet" diye 3 büyük kavram olduğunu ifade eden Görmez, şöyle konuştu:

"Bu 3'ü olmadığı zaman 3'ün zıddı hakim olur. İman'ın zıddı küfür. Emanın zıddı havf, korku ve endişe. Emanetin zıddı ise ihanet. Küfür, korku ve ihanet hakim olur. Eğer 'İman, eman ve emanet' hakim olmazsa, Allah korusun küfür, korku ve ihanet hakim olur. İşte onun için coğrafyamızı kuşatan, insanlığımızı kuşatan her türlü küfür ve inkarı yeniden reddettiğimizi ilan etmek için, her türlü korkudan arınmak için, her türlü ihaneti, her türlü fitne ve fesadı kaldırmak için, coğrafyamızı, hane ve ülkemizi ve bütün insanlığı bu kötülüklerden korumak için 'Kutlu doğum'un ikliminde 'Muhammedül Emin'in, 'Emin' vasfına ihtiyacımız vardır. Emin Peygamber'in, emin ümmeti olduğumuz gerçeğini ve hakikatini yeniden yaşatmak için 'Hazreti Peygamber ve Güven Toplum'u başlığı altında 'Kutlu doğum'u idrak ediyoruz."

"KUTLU DOĞUM'U İDRAK EDİYORUZ"

Görmez, güvenlik toplumu ile güvenin sağlanmayacağına işaret ederek, "Güven toplumu iman ve eman ile sağlanır. Bir millet, bir toplum güveni inşa ettiği zaman, kardeşler kardeşlere güvendiği zaman, mümin mümine dayandığı ve merhamet ettiği zaman ancak o zaman güven toplumu olur. Güven toplumunu ancak o zaman birlikte inşa etmiş oluruz. Güven toplumunu inşa ettiğimiz zaman güvenlik toplumuna ihtiyaç kalmaz." ifadesini kullandı.

"KARANLIKLARA KÜFÜR EDECEĞİNİZE BİR MUM YAKACAKSINIZ"

Coğrafyada büyük zorlukların sürdüğünü anlatan Görmez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hep birlikte yeniden o imanı, emanı ve o emaneti bulacağız. Bu topraklardan ve coğrafyadan her türlü küfrü ve zulmü, her türlü korku ve endişeyi, her türlü ihaneti, fitne ve fesadı hep birlikte önce yüreklerimizden, sonra evimizden ve ülkemizden birlikte kovacağız inşallah. Bu hakikat için bu gerçeğe ulaşmak için din gönüllülerine ihtiyaç var. Eğer sizler Hazreti Nuh'un diyarına, Ağrı'ya, Ağrı'nın dini ve manevi hayatına iman, eman ve emanetine hizmet ettiğiniz zaman, her biri Ağrı Dağı gibi yürekli ve sağlam durduğunuz zaman kimse Ağrı'ya bir şey yapamaz. Ağrı'ya, bu topraklara hiçbir, küfür, korku, kötülük ve ihanet girmez."

"İçinden geçtiğimiz ve bizi kuşatan fesadı hep beraber bileceğiz." diyen Görmez, dünyanın içinden geçtiği fesat süreçlerinden haberdar olup, hutbe, vaaz, ders ve çalışmaların ona göre planlanması gerektiğini dile getirdi.

"IŞIK YAKINCA KARANLIK YOK OLACAK"

Görmez, "Küresel güçler İslam'ı düşman ilan etti. Düşman ilan edilen İslam'ın tam merkezine, içinde yaşadığımız topraklar, içinde yaşadığımız ülke yerleştirildi. Böyle bir dünyada yaşadığımızı bilmeliyiz. Bizim öyle bir inancımız var ki biz yer yüzündeki bütün kötülükleri iyiliklerle ortadan kaldırmakla mükellefiz. İyilikle kötülük bir değil. Karanlıklara küfür edeceğinize bir mum yakacaksınız. Işık yakınca karanlık yok olacak." diye konuştu

Camilere hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini aktaran Görmez, şunları kaydetti:

"Diyanet İşler Başkanı hocalara en çok ne der? 'Aman camilerinizi terk etmeyin' der. Ben de diyorum ki, 'Çıkın camilerinizden ama çıkarken boş çıkmayın. Mihrabı sırtınıza alarak camilerinizden çıkın. Mihrabın ruhunu sırtınıza alarak çıkın ve avuç avuç emniyet olarak dağıtın.' O zaman emniyet görevlilerine ihtiyaç kalmaz. Panzerlere ve tomalara hiç ihtiyaç kalmaz. Biz eman ve güven toplumu olduğumuzda o kardeşlerimizin hiçbiri de yorulmaz. Günde 5 vakit namazlarınızı kıldırın, camilerinizi ders halkaları ile donatın, ilim irfan merkezlerine dönüştürün ama camiye gelmeyenlere gidin. Gelenlerle zaten buluşuyorsunuz."

İl Müftüsü İbrahim Gemici'nin de katıldığı program daha sonda basına kapalı devam etti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
TSK, MİT ve Emniyette kritik değişiklik!TSK, MİT ve Emniyette kritik değişiklik!Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kadir Topbaş kararını verdi: Bu son dönemimKadir Topbaş kararını verdi: Bu son dönemimİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İBB Meclisi'ne, İstanbul'un 2016 karnesini sundu. Tüm eleştirilere cevap veren Topbaş, 'gerekirse çizmelerimizi giyeriz' dedi.
Şırnak'ta öldürülen teröristin boynundan çıktı!Şırnak'ta öldürülen teröristin boynundan çıktı!Şırnak’ta sürdürülen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin boynunda haç kolye olması dikkat çekti.
RedHack'in casus hackeri yakalandıRedHack'in casus hackeri yakalandıEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın şahsi mail hesabını hacklediği ileri sürülen, RedHack'in kurucularından Hünkar Alican Duman yakalandı.
Milli silahlar vurdu, PKK'ya çok ağır darbeMilli silahlar vurdu, PKK'ya çok ağır darbeMilli İHA Bayraktar, Bestler Dereler’de ilk kez ATAK helikopteri için lazerle işaretleme yaptı. Teröristleri ise yerli üretim olan Cirit füzesi vurdu.
Görmez: Küresel güçler İslam'ı düşman ilan ettiGörmez: Küresel güçler İslam'ı düşman ilan ettiBaşkan Görmez, 'Küresel güçler İslam'ı düşman ilan etti. Düşman ilan edilen İslam'ın tam merkezine, içinde yaşadığımız topraklar, içinde yaşadığımız ülke yerleştirildi' dedi.
  • İstanbul'da şafak operasyonu! Lüks siteye baskın21 Nisan 2017 Cuma 08:23
  • Beraber yola çıktılar! Bugün fırlatıldı20 Nisan 2017 Perşembe 16:50
  • Çatışmalar sabahtan bu yana sürüyor20 Nisan 2017 Perşembe 16:20
  • Yargıtay Başkanı'na YSK sorusu!20 Nisan 2017 Perşembe 15:33
  • AK Partili Belediye Başkanı'na silahlı saldırı20 Nisan 2017 Perşembe 15:23
  • AGİT'ten tehdit! Erdoğan buna yanaşmazsa...20 Nisan 2017 Perşembe 14:54
  • Soros kaosa 100 milyon dolar ayırdı20 Nisan 2017 Perşembe 14:53
  • Tunceli helikopter şehitleri uğurlanıyor20 Nisan 2017 Perşembe 14:44
  • Mahkemede kıvırdı! Sözlerim ona değil20 Nisan 2017 Perşembe 14:41
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye dünyada ikinci sırada20 Nisan 2017 Perşembe 14:15
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri