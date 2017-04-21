21 Nisan 2017 Cuma25 Recep 1438
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Fransa'da polise silahlı saldırı

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Fransa'da polise silahlı saldırı
Fransa'da Şanzelize Caddesi yakınlarında silahlı çatışma meydana geldi.
Fransa'da polise silahlı saldırı Fransa'da polise silahlı saldırı Fransa'da polise silahlı saldırı

Fransa'da Şanzelize Caddesi yakınlarında silahlı çatışma meydana geldi. Reuters'ın Fransa İçişleri Bakanlığı'na dayandırdığı bilgiye göre kalaşnikoflu saldırıda 2 polis öldü, 1 polis yaralandı. Şanzelize Caddesi trafiğe kapatıldı. 

Reuters'ın aldığı bilgiye göre, polis yetkilileri iki saldırgandan birinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Polis, caddeden uzak durulması yönünde çağrı yaparken, kaçan diğer saldırganın yakalanması için operasyon sürüyor. 

Paris Polis Sözcüsü Johanna Primevert AP'ye yaptığı açıklamada saldırganların Franklink Roosevelt metro istasyonunun yakınında bulunan ve bölgeyi koruyan polislere saldırdığını belirtti.

İKİNCİ SİLAH SESİ DUYULDU

Şanzelize Caddesi'nin yakınlarında ikinci bir silah sesi duyulduğu bilgisi geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Paris'teki saldırı ile ilgili Fransa Terörle Mücadele Bürosu soruşturma başlattı. Fransa Devlet Başkanı Hollande saldırının ardından üst düzey yetkilileri olağanüstü toplantıya çağırdı.

TERÖR SALDIRISI MI?

Fransa polisinin yaptığı ilk açıklamada "Saldırı büyük ihtimalle terör eylemi" ifadesi kullanıldı. Polislerin bilinçli olarak hedef alındığının açık olduğunu söyleyen İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Pierre-Henry Brandet ise, "Buna karşılık saldırının amacının ne olduğunu söyleyebilmek için şu an çok erken" dedi.

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ

Fransa'daki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi

BÖLGEDEKİ TÜM METRO İSTASYONLARI KAPATILDI

Öte yandan bölgedeki bütün metro istasyonlarının kapatıldığı belirtildi.

SALDIRGANIN EVİ ARANIYOR

Paris polisi, ölen saldırganın Paris'in doğusunda bulunan evini arıyor. Ölen saldırganın güvenlik güçleri tarafından zaten takip edilen bir isim olduğu belirtiliyor.

GÖRGÜ TANIĞI: ARAÇTAN İNEN SALDIRGAN POLİSE ATEŞ AÇTI

Bir görgü tanığı verdiği ifadede "Kırmızı ışıkta duran araçtan inen bir saldırgan elindeki kalaşnikof tüfekle polise ateş açmaya başladı" dedi.

TURİSTLERE OTELLERİNE GERİ DÖNMESİ ÇAĞRISI YAPILDI

Arc de Triomphe ve Tuileries Gardens arasındaki bölge güvenlik araçlarınca kapatıldı. Turistlerin otellerine geri dönmesi çağrısı yapılıyor.

TRUMP'TAN KINAMA MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, Paris'in Şanzelize Caddesi'nde meydana gelen saldırıyı kınayarak, "Fransa ve halkına başsağlığı diliyorum. Bu korkunç bir şey. Başka bir terör saldırısına benziyor. Güçlü ve tedbirli olmalıyız" ifadelerini kaydetti.

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