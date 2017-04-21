21 Nisan 2017 Cuma25 Recep 1438
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Milli silahlar vurdu, PKK'ya çok ağır darbe

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Milli silahlar vurdu, PKK'ya çok ağır darbe
Milli İHA Bayraktar, Bestler Dereler’de ilk kez ATAK helikopteri için lazerle işaretleme yaptı. Teröristleri ise yerli üretim olan Cirit füzesi vurdu.
Milli silahlar vurdu, PKK'ya çok ağır darbe Milli silahlar vurdu, PKK'ya çok ağır darbe Milli silahlar vurdu, PKK'ya çok ağır darbe

Terör operasyonlarında önceki gün bir ilk yaşandı. Daha önce F-16 için lazerle işaretleme yapan milli İnsansız Hava Aracı Bayraktar TB-2, Şırnak’ın Bestler-Dereler bölgesinde başlayan operasyonda ilk kez TAİ tarafından yerli imkanlarla üretilen T-129 ATAK helikopteri için lazerle işaretleme yaptı. ATAK tarafından yerli roketsan üretimi milli füze Cirit kullanıldı. Önceki gece anlık istihbarat ile başlayan operasyon gün boyu devam etti. Operasyonun başlamasıyla havalanan ATAK helikopterine Bayraktar lazer ile hedefleri gösterdi, teröristleri ise ROKETSAN tarafından üretilen yerli Cirit füzesi vurdu. Şırnak Valiliği ve Genelkurmay Başkanlığı operasyonda 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI VARANK AÇIKLADI

Gazetevatan'da yer alan habere göre; ilk kez yerli İHA, helikopter ve füzenin kullanıldığı operasyon hakkındaki bilgiyi ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mustafa Varank paylaştı. Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında “Dün Şırnak’ta ilk kez milli İHA’nın tespit edip lazerle işaretlediği terör hedefini, milli helikopter Atak, milli Cirit füzesiyle imha etti” diyerek duyurdu.

20’NCİ ATAK HELİKOPTERİ TSK’DA

T-129 ATAK helikopterinin 20’ncisi, 9 Nisan’da TSK’ya teslim edildi. Manevra kabiliyetiyle dikkat çeken ATAK, milli tasarım havadan karaya Cirit ve tanksavar Mızrak roketlerini kullanıyor.

YURT DIŞINA DA İHRAÇ EDİLİYOR...

ROKETSAN tarafından üretilen 8 km menzilli Cirit, hafif zırhlı/zırhsız sabit ve hareketli hedefleri düşük maliyetle vuruyor. Sınıfının en uzun menzilline sahip füze lazer güdüm kiti ve termal tarayıcısıyla hedef isabetinde yüksek hassasiyetle başarı sağlıyor.

15 BİN SAATTİR HAVADA

Milli İHA Bayraktar TB-2, Eylül 2015’ten beri aktif olarak terör operasyonlarında kullanılıyor. Silahlandırılan Bayraktar TB-2 bugüne kadar yaklaşık 15 bin saat uçtu.

‘PKK’NIN EYLEM PLANLAMA NOKTASI’

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar bölgenin önemini şöyle anlattı: “Kuzey Irak’tan Türkiye’ye giriş yapan teröristler önce Bestler Dereler’e geçer. Burası barınma, eylem hazırlığı ve depo alanıdır. Gerekli malzemeleri alıp, buradan bölgeye geçerler. Bölge iki geçiş noktasının üstünde. Hakkari ile Şırnak ve Pervari’den Diyarbakır’a kadar uzanan hat. Bestler Dereler, örgütün yığınak noktasıdır. Hatta terör eylemi yapmadan önce planlama yaptıkları bir yerdir. Bölgede yaşayan korucular ‘Terör Bestlerde başladı, Bestlerde biter’ derler. Bu kadar önemlidir. Bu operasyon özellikle bahar hazırlığı içinde olan örgüte çok büyük darbe vurdu.” 

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